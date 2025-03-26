護眼食物｜營養師推介護眼4類食材2款飲品　防藍光眼乾日吃多少蛋

科技日新月異，電子產品儼然成為生活的一部份。然而，長時間看著螢幕，眼睛不僅容易酸澀疲勞，也會導致近視或視力惡化，對於還在發育的孩童更有顯著的影響。因此，如何在日常飲食中，讓孩子補足對視力有益的營養食品是每個家長都相當關心的課題。



台灣台北慈濟醫院營養師張瑋琳說明，人體若缺乏特定營養素，如：β-胡蘿蔔素、維他命A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸等，就會間接影響眼睛健康，導致視力惡化，不得不慎。

4大護眼食材（按圖👇👇👇）

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4大護眼食材 深色蔬果、深色水果、蛋黃、堅果

眼睛是靈魂之窗，由角膜、虹膜、視網膜及水晶體等組織構成，複雜且精密，需要均衡的營養才能維持其正常的狀態。為了讓家長更容易了解眼睛與飲食間的關聯性，張瑋琳針對以下4款護眼食材特別進行介紹，同時分享護眼飲品食譜，和家長一起守護孩子的靈魂之窗。

食材1：深色蔬菜或深紅色蔬菜

前者能過濾藍光，減緩視網膜受到傷害，有助於預防黃斑部病變與白內障；後者則可保護眼睛健康及夜間視力。舉凡菠菜、西蘭花、紅蘿蔔、紅甜椒等皆含有豐富的葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素 （是維他命A的前驅物），建議每日至少烹煮約半碗的量給孩子食用。

食材2：深色水果

藍莓、黑莓及葡萄等因擁有豐富的花青素，能夠增強眼部微血管循環，降低眼部的氧化損傷，紓緩疲勞，同時還能補充維他命C，增強孩子的免疫力。

食材3：蛋黃

蛋黃含有維他命A及葉黃素，每天1至2顆雞蛋，既能護眼還能同時補充蛋白質。

食材4：堅果與種子

亞麻籽、核桃、奇亞籽等富含Omega-3脂肪酸，具有抗氧化的作用，讓孩子每天攝取約1湯匙的量能夠減少乾眼症症狀，促進視網膜健康，而Omega-3中的DHA對腦部發育也有重要幫助，都是營養的好選擇。

網友熱議TOP7 護眼食物網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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張瑋琳說，其實只要維持均衡的飲食及良好的生活習慣，每天至少攝取3份蔬菜、2份水果，其中包含紅、橙、黃、綠等不同顏色的蔬果，就能獲得足夠的護眼營養素，在生活中輕鬆護眼。

但若孩子挑食，不願直接吃相關食材，建議可以悄悄地加進孩子的飲食中，例如將紅蘿蔔燙熟打成泥，混進濃湯或咖喱，或是將少量的菠菜或番薯葉燙熟後，加入水果牛奶中打成果昔，用水果的甜味蓋過蔬菜的味道，既能讓孩子能喝到美味的果汁，又能吸收到充足的營養。

預防白內障營養素（按圖了解👇👇👇)

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2款護眼飲品 營養師教你居家輕鬆DIY

飲品1：葉黃素南瓜杏仁奶

▸材料：南瓜泥50g、杏仁奶150ml、適量蜂蜜或黑糖。

▸做法：將南瓜蒸熟壓成泥，與杏仁奶一同加熱，加入適量蜂蜜或黑糖調味，即可飲用。

▸功效：富含葉黃素、β-胡蘿蔔素、維他命A，可以過濾藍光、保護視力，溫熱飲用更適合孩子腸胃。



飲品2：護眼莓果奶昔

▸材料：藍莓或黑莓50g、香蕉半根、無糖乳酪100ml、亞麻籽粉1小匙、適量的水或牛奶。

▸做法：將所有材料放入果汁機攪拌均勻，即可飲用。

▸功效：富含花青素、Omega-3，可以保健視力，減緩眼睛疲勞，同時因為口感滑順，孩子接受度較高。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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