豆腐營養｜日食豆腐助防癌？營養師揭黃豆製品攝取與癌症風險相關
撰文：中天新聞網
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台灣營養師老辜指出，豆腐是其幾乎每天中餐必選的食材。2024年一篇整合多項觀察性研究的大型Meta分析發現，每日攝取約61公克豆腐，整體癌症風險可降低12%，豆漿每日增加23公克更可降低28%。
一塊約160公克的傳統田字格豆腐，可提供約14公克蛋白質，相當於兩份優質蛋白質的份量。老辜在社群平台表示，豆腐同時含有植化素與少量鈣質，是其相當推薦的植物性蛋白質來源，營養密度高且取得方便，適合納入日常飲食。
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上述2024年發表的大型系統性回顧與Meta分析，整合多項觀察性研究後，進一步呈現出多項數據關聯。每日增加54公克黃豆製品，整體癌症風險降低11%；每日增加23公克豆漿，整體癌症風險降低28%；研究同時發現，黃豆食品攝取量越高，整體癌症風險呈現越低的趨勢。
老辜提醒，該研究整合的是觀察性研究，目前僅能說明黃豆製品攝取與癌症風險之間具有相關性，並非因果關係。攝取越多豆腐，不代表就能降低越多癌症風險，更不應期待大量食用可達到100%預防癌症的效果。
老辜進一步說明，現有證據支持若長期將豆腐、豆漿等黃豆製品納入均衡飲食，可能有助於長期健康促進，但仍需要更多研究來確認兩者之間的因果關係，民眾應以均衡飲食為前提，將黃豆製品作為整體飲食計畫的一部分。
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