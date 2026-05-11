豆腐冷知識｜日廚揭盒裝豆腐浸水2好處 不只保鮮！3步延長保鮮1周

豆腐保鮮｜大家買盒裝豆腐的時候，有無想過為何它總是浸在水裡？這並非為了壓重量，亦不會變好吃。日本大廚透露，這些水是豆腐的「保護罩」。至於這水要不要倒掉？買回家後還需不需要清洗？背後其實大有學問。



日本大廚揭，豆腐裏面的水有2個好處。（AI生成圖片）

豆腐保鮮｜日廚揭豆腐浸水2好處

豆腐平靚正，可以涼拌、煎炸、汆燙，無論點煮都不會出錯，是許多家庭的常備菜。不過，不少人買回來後，常覺得包裝裡的水很礙事，甚至擔心不乾淨。對此，日本大廚Papuchan表示，實則非然，這層水有大大的好處。

1. 防止碎裂

豆腐質地軟嫩非常容易碎，包裝內的水有很好的緩衝效果，能有效減緩運送時的震動與碰撞，確保豆腐完整不碎裂。

2. 防菌

空氣中含有大量細菌，會加速食物變質，將豆腐浸泡在水中可隔絕與空氣接觸，保持其新鮮度。

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日本大廚表示，買回來的盒裝豆腐，不需要再清洗。（Pixabay）

豆腐保鮮｜盒裝豆腐無需清洗 1情況例外

Papuchan提醒，雖然這層水大有益處，但請切記，一旦開封就要倒掉，不要重複利用。至於是否要清洗？他亦表示，不需要洗直接煮即可。但若果是街市買的散裝豆腐，則建議先洗乾淨再煮。

不過，相比盒裝豆腐，不少人更喜歡街市的豆腐，覺得有豆香味。然而，據台灣農業知識入口網的資料顯示，散裝豆腐可能有防腐劑超標的問題，所以購買時最好揀帶點微黃的豆腐，避免顏色太白的。吃之前，可浸泡20分鐘（中途要換2次水），就能有效去除殘留的防腐劑（如苯甲酸）。

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豆腐可延長保鮮至1個星期，只需簡單3步。（資料圖片）

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+ 7

1. 先把豆腐表面的水擦乾，盡量減少豆腐的水分。

2. 將豆腐放入密封盒中，倒入飲用水至完全淹沒豆腐，並加入一茶匙鹽拌勻溶解。

3. 蓋緊盒蓋，放入雪櫃冷藏（1℃至 4℃），即可。

