百頁豆腐非豆腐！菜販教分辨11種豆製品關係1圖看清！揭3款假豆腐

台灣新莊市場菜販廖炯程分享了自製的「黃豆家族拓譜圖」，以可愛的視覺化方式解釋各種豆製品的製作流程。讓大家分清楚日常食用的豆製品間的關聯性，以及常見的誤解。更點名出有三大名字裡雖有豆腐，但是卻與豆類沒什麼關聯性的假豆腐。



小心買到假豆腐！菜販曝分辨方法

從圖中可見，黃豆家族的製作過程主要從毛豆（未成年的黃豆）開始，毛豆長大後成為黃豆、黃豆經磨製後可製成豆漿。豆漿烹煮後會成為豆皮；加入凝固劑後成為豆花、嫩豆腐；拿去壓製就會變成板豆腐，而板豆腐就是大家常吃到的各式豆製品的前身。

黃豆家族族譜（廖炯程@threads）

板豆腐拿去冰就會是火鍋裡常煮的凍豆腐；若將板豆腐壓乾會變成白豆干，滷製後會變成黃豆干，再滷製會變成黑豆干；如果板豆腐拿去炸就會變成三角豆腐；發酵後成為豆腐乳，將其再拿去炸就變成臭豆腐。

廖炯程表示，雞蛋豆腐的主要成分其實是雞蛋，而非黃豆；百頁豆腐是由大豆蛋白與沙拉油製成的產物；被視為甜點的「杏仁豆腐」使用杏仁粉和海藻膠製作，與豆腐完全無關。

相關文章：大豆營養｜豆製品護心助眠6好處 尿酸高不能吃？醫生破解4迷思

