豆腐功效｜水土不服又屙又嘔？中醫教吃當地豆腐解決+原因+3好處

豆腐營養｜水土不服｜很多人出門旅遊時，一到新環境就容易水土不服，又痾又嘔，令人吃不好，睡不好，相當掃興。民間相傳吃當地的豆腐即可解決，真的有效嗎？



水土不服是旅行者腹瀉，有肚瀉嘔吐7個症狀。（AI生成圖片）

豆腐營養｜水土不服是旅行者腹瀉 肚瀉嘔吐7症狀

很多人一到新環境，特別氣候、衛生習慣完全不同的地方，就腹瀉、嘔吐。這不是心理作用，而是一種叫「旅行者腹瀉」的消化道疾病。據衛生署旅遊健康服務的資料顯示，旅行者腹瀉是指大便變得稀爛，且次數比平時多2倍以上，多發生在旅途中或歸家後。 包括腹瀉、肚痛、疲倦、嘔吐、肚脹、軟弱無力及胃痉挛等症狀。一般來說，徵狀只會維持1至5天便康復，極少數會持續1至2周。

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豆腐營養｜中醫教吃豆腐便可緩解

旅遊者腹瀉是由細菌（如大腸桿菌、沙門氏菌等）、病毒（如諾如病毒）或寄生蟲引起，特別吃了未煮熟的蔬菜、肉類。中醫則認為「一方水土養一方人」，所謂水土不服，最主要是飲食不服，即指脾胃不適應新地方所養育出來的食物，易致外邪入侵、腸胃不適，尤其是脾胃虛弱的人。這時吃豆腐便可解決。

中醫認為，吃豆腐即可緩解水土不服。（Pixabay）

豆腐營養｜豆腐可調理腸胃 清熱解毒

明代中醫古籍《食物本草》中記載「凡人初到地方，水土不服，先食豆腐，則漸漸調妥」，即指古人初到外地覺得身體不適時，就會去吃當地的豆腐。因為每個地方的水土不同，種出來的食材也有差異，而「五穀宜為養，失豆則不良」，指豆子最能調和各種食物。吃當地的豆腐，就能幫身體調整體質來適應當地的水土。此外，中醫認為豆腐性寒、味甘，入脾、胃、大腸經，有調理腸胃、清肺潤燥、清熱解毒、健脾等功效。

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豆腐有護心血管助防癌等3大好處。（pexels）

豆腐護心血管助防癌3大好處

豆腐高蛋白、低脂肪，被譽為「植物肉」。不僅有助預防癌症，還可促進大腦健康，好處多多。而且做法多樣，不論煲湯或煎炸都十分好味。

1. 護心血管

豆腐富含大豆異黃酮，可降低「壞膽固醇」，讓血管保持彈性。有研究證明，每個月至少吃一次豆腐的人，患冠心病的風險降低了18%。豆腐營養｜護腦益心臟6種食法恐傷身！隔夜食唔食得？3類人不宜

2. 助防癌

豆腐中的大豆異黃酮是天然抗氧化劑，能抑制癌細胞生長。特別有助預防乳癌、肝癌等。

3. 護腦

豆腐富含「大豆卵磷脂」，能活化腦細胞、增強記憶力，幫年輕人補腦，幫長輩預防失智。

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參考資料：《人民日報》