膳食纖維好處｜研究證實養好腸道菌宜日攝取多少？助免疫系統抗癌

2026年《Cancer Medicine》一項回顧研究發現，接受免疫治療的黑色素瘤患者中，每天攝取至少20克膳食纖維者治療反應率達82%，低於20克者僅59%，相差23個百分點。基因醫師張家銘指出，食物進入腸道後的變化，是影響免疫反應的關鍵所在。



許多患者接受同一種免疫治療，效果卻大相逕庭。張家銘說明，免疫檢查點抑制劑的作用是解除癌細胞對免疫系統施加的「煞車」，讓免疫細胞重新辨識並攻擊癌細胞，常見目標包括PD-1與CTLA-4兩種免疫煞車蛋白。藥物進入身體後，遇到的是每個人不同的基因、營養狀況、腸道菌組成與發炎環境，就像同一顆種子種在不同土壤，結果自然不同。

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張家銘解釋，蔬菜、豆類、菇類、堅果與水果中的膳食纖維，人體無法直接消化，會進入大腸後由腸道菌加工，產生短鏈脂肪酸，其中丁酸能提供大腸細胞能量、維護腸道黏膜、調節發炎，並與免疫細胞互相傳遞訊息。他強調，大家吃進去的是一盤青菜，身體實際收到的，是腸道菌加工後產生的一連串分子訊號，這才是真正影響免疫反應的過程。

研究同時發現，纖維攝取較多的患者，腸道菌種類較豐富，疾病未惡化的時間也較長。腸道中瘤胃球菌科（Ruminococcaceae）較多的患者，治療反應較佳，發炎與免疫相關副作用也相對較少。張家銘以夜市比喻腸道，說明不同菌群各有分工，整個腸道社區能否協調合作，比單純計算菌的數量更重要。

張家銘建議，大家不必拿著計算機吃飯，先看看餐盤裡有幾種植物。午餐可多一份深色蔬菜，晚餐加菇類或豆腐，點心換成原味堅果，主食偶爾選地瓜（番薯）、南瓜或糙米，水果直接吃以保留纖維。每天新增一種植物性食物，讓腸道逐步適應即可。若突然大量增加纖維出現腹脹或排氣，建議從熟蔬菜開始、份量由少漸多，並補充足夠水分。長期腹脹、便祕或腹瀉者，則需進一步評估腸道菌、消化能力與食物耐受度，找出根本原因再調整。

張家銘說明，目前研究中較佳的結果主要來自天然完整食物，蔬菜、豆類、菇類、堅果與水果除纖維外，還含有多種微量營養素，整體效果難以單靠纖維粉取代。癌症患者在接受治療期間，任何高劑量補充品都應先與腫瘤科醫師及營養師討論。他以「藥物像種子、身體像土壤」說明，從基因體了解先天設定，再透過代謝體與腸道菌相掌握當下身體狀況，找出適合個人的飲食調整方式，才能為治療創造更好的環境。

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