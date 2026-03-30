提升免疫力不靠藥！營養師揭CDP飲食清單　抗炎補鈣7水果富含維C

對抗病毒，致勝點在免疫力！台灣國泰健康管理營養師林怡妏表示，除了外出戴口罩及勤洗手，想要提升內在防護力，吃進去的營養素絕對是關鍵，其中，抗疫三寶「CDP」，有助於提升自生抵抗力，避免受到病毒侵襲。「C」是維生素（維他命）C，「D」是指維生素D，而「P」則是植化素（phytochemicals），三種營養素都可從食物中或營養品取得免疫力！



維生素C怕高溫！用沙拉保存營養

林怡妏說，維生素C對組織修復與免疫系統的運作扮演重要角色，主要對抗自由基、加強抗氧化能力，幫助合成重要的神經傳導物質，調節體內壓力荷爾蒙，不過雖然容易從蔬果中獲得，卻會在烹調過程中遇到高溫而大量流失，特別是油炸、熱炒，維生素C幾乎沒有。建議可選擇無須加熱的沙拉或水果，保留較多的維生素C，林怡妏說，如果很少吃水果，加上三餐大多是外食族群，蔬果攝取量不足，建議必須從飲食內容中檢視維生素C是否不足，可詢問專業人士是否需額外補充營養品。

常見維生素C食物含量（mg/100g可食部位）

紅心芭樂：214

白肉芭樂：120

釋迦：99

龍眼：95.4

金黃奇異果：90.1

橙：74.8

奇異果：73



維生素D提升鈣質、免疫力

林怡妏說，想要調節免疫系統、降低發炎反應，維生素Ｄ功不可沒！一般而言，維生素D主要功用是幫助鈣質吸收，強化骨骼，但其實還有抵抗感染、強化抗菌及增強免疫細胞自體吞噬的作用，能保護呼吸系統不受到感染。攝取維生素D的方式為日曬、飲食，理想照射時間為時間為上午10到下午3點之間，將臉部、手臂及手掌曝曬，每次日曬10~15分鐘。不過因為疫情讓戶外活動變少，林怡妏表示，從飲食中亦能補充維生素D，植物來源屬於維生素D2，而動物來源屬於維生素D3，而維生素D3在人體的轉換使用效率比維生素D2好，提醒純素食者，需特別注意維生素D是否足夠。

常見維生素D食物每100公克之含量

野生鮭魚：600–1000 IU

扁鱈：300–600 IU

鯖魚：360 IU

牡蠣：320 IU

香菇（乾製後）（為維生素D2）：1600 IU

蛋黃：107 IU



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植化素就靠「彩虹飲食法」

林怡妏說，蔬果中色彩與香氣，含有數千種不同的天然化合物，亦就是植化素（phytochemicals），在人體中能發揮抑制細菌、抗發炎及過敏，另外也能降低病毒感染。而植化素有很多種，各種不同的植化素對人體有不同的功能，常見的7種植化素其實都能在日常生活中的飲食中找到。

白藜蘆醇

1. 多酚類抗氧化素及抗病毒功能

2. 常見食物：葡萄籽、紅葡萄皮、紫葡萄汁、桑椹、紅酒

薑黃素

1. 優良的抗氧化劑，有效提升免疫力

2. 常見食物：薑黃粉、咖哩粉

檞皮素

1. 類黃酮抗氧化素，超強清除自由基及抗過敏

2. 常見食物：香椿、蔓越莓、帶皮蘋果、地瓜葉、大蒜

甘草根

1. 抗菌、抗發炎、改善細胞受損、加速細胞修復

2. 常見食物:甘草

β-葡聚醣

1. 活化免疫系統、保護呼吸道黏膜

2. 常見食物：菇類、大麥、燕麥、海帶、海藻

兒茶素

1. 超強抗氧化類黃酮素、抑菌抗病毒

2. 常見食物：綠茶、90%黑巧克力

接骨木

1. 改善上呼吸道症狀、增強免疫系統

2. 常見食物：接骨木莓果

「在家自煮防疫」興起，林怡妏建議大家不仿準備多樣化食材，搭配營養均衡的餐點，可增加體內防護力，而補充營養保健食品也是方式之一，值得注意的是，無論何種營養素都需要「適量攝取」，過猶不及都可能對健康造成不良影響，建議使用營養保健食品前可先諮詢專業人員醫生及營養師，依照個人狀況給予適當的攝取建議量。

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