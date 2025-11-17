免疫力｜吃太飽心肺受壓降免疫力4大危害　補救3招多次少量飲水

你知道嗎？大吃一頓也可能會對器官造成傷害，甚至帶來更危險的後果。



吃撐一次，身體會發生哪些變化？大餐後應如何補救？一起了解！

相關文章：腸胃健康｜一吃飽肚子就變大？暴飲暴食三餐不定時4狀況易致胃凸👇👇👇

+ 6

怎樣才算「大吃一頓」？

胃是可伸縮的食物「容器」，正常吃飽（八分飽）後，容量達到800~1200毫升，相當於喝下1~2瓶礦泉水。

「吃撐」的進食量通常在正常食量的基礎上增加至少30%，胃容量甚至可撐大至2000~4000毫升。

除了以容量計算，「大吃一頓」還可以是在短時間內攝入過量高脂、高糖或高蛋白食物，比如火鍋、蛋糕、炸雞等。

如果一個人頻繁超正常量進食，可能存在多種原因：

1. 激素失衡

睡眠質量差、運動不足或蛋白質攝入不足等因素，從而激發食慾。

2. 零食誘惑

不少人的家裏、工位上都有零食，可以隨時拿取，不知不覺就吃了不少。

3. 情緒刺激

遭遇壓力、情感挫折、孤獨時，「吃點好的」是不少人的發泄途徑。這種情緒化進食能激活副交感神經，促進多巴胺的分泌，使人獲得片刻的愉悦感。

4. 節食反噬

減重人群可能會暴飲暴食，原因是平時飲食太過限制，阻礙了飽腹信號抵達大腦，增進了食慾。

吃撐後，身體會發生哪些變化？

一兩頓大餐不會造成明顯傷害，但會加重代謝紊亂，繼發胰島素敏感性下降、血脂上升等問題。

1. 心肺受擠壓

身體內部空間有限，胃迅速膨脹至正常飲食時的數倍後，只能去擠佔心、肺等其他器官的位置，造成肺部擴張受限。

2. 胃部被「灼燒」

正常情況下，胃消化一頓飯需要2~4小時，但一頓大餐後，即使胃部加大胃液的分泌，也需6小時左右才能消化完。

3. 胰腺會「自殘」

胰腺會因大量高脂、高糖食物進入高強度工作，加大胰液的分泌。短時間無法排出，便會開始「自我消化」。

4. 免疫被削弱

《自然免疫》雜誌的一項研究發現，突然一頓高脂大餐，足以使全身免疫進入短暫的抑制狀態，增加腸道對致病菌的易感性。

相關文章：減肥｜返工減壓吃零食挑這段時間不怕肥！3招秘訣嘴饞人士必讀👇👇👇

+ 6

大餐之後，「補救」很重要

1. 少量多次飲水

適當多喝些白開水、綠茶或檸檬水，以少量多次為宜，達到2000~2500毫升，加速鈉的排出。

2. 補充膳食纖維

膳食纖維可促進腸道蠕動，加速食物殘渣的排出，建議多吃黃瓜以及富含鉀離子的食物，比如香蕉、土豆、海帶、菠菜等，有助加速鈉離子的排出。

3. 讓腸道動起來

建議飯後20~30分鐘做點輕量運動，比如站立、散步，可減輕飯後不適。

若腹脹持續時間較長，可服用健胃消食片等藥物幫助消化。第二天可適當做些力量訓練，消耗體內過剩的糖原和多餘的熱量。

如何管住嘴，防止自己吃太多？

1. 建議大家吃「八分飽」

當然，很多人可能是不知不覺就吃多了，或者壓力大就想吃東西。這裏提供幾個小建議：

了解最可能引發自己吃太多的幾類食物，減少接觸，或找到可替代的食物。

多吃富含膳食纖維和水分的食物，這類食物更容易產生飽腹感，其中含有的大量膳食纖維能夠延緩腸道對食物中脂肪的吸收速度，降低吸收效率。

水果類：石榴、桑葚、番石榴、梨等；

蔬菜類：苦苣、竹筍、菠菜等；

穀類：藜麥、蕎麥、大麥、麩皮等；

菌藻類：香菇、木耳、銀耳、竹蓀、紫菜、裙帶菜等；

豆類：黃豆、黑豆、芸豆、赤小豆、綠豆、豌豆、鷹嘴豆等。



2. 細嚼慢嚥

通過細嚼慢嚥可以多給大腦一點時間，讓它能第一時間知道「你已經飽了」。

3. 記錄自己每餐的食物和情緒變化

通過「食物日記」的方式，可以做到自我監控，有利於發現暴飲暴食的觸發食物或者觸發因素，更快找到解決方法。儘量按時吃飯。按時吃飯能避免太餓導致的暴飲暴食。

4. 找到其他解壓方式

儘量減輕生活的壓力，找到其他可以釋放壓力、舒緩情緒的方法，避免情緒性暴飲暴食。

如果暴飲暴食比較嚴重，或產生了食物成癮，建議儘快向專業機構求助。

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

