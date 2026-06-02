膳食纖維穩血糖助減肥？營養師拆解5大迷思　優先選5天然食物

當你追求減重目標時，膳食纖維常被提及為關鍵營養之一。那麼，纖維的具體作用是甚麼？



營養師總結了五大常見問題，讓我們一起搞清楚真相。

膳食纖維5迷思（01製圖）

五大常見迷思👇👇👇

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1. 纖維能助減重嗎？

答案是肯定的。高纖維飲食可以讓你更容易感到飽，從而減少熱量攝入。長期堅持高纖維飲食，同時維護飲食紀律，可有效幫助體重控制並降低體重反彈率。

2. 纖維為何提升飽腹感？

纖維的質地會膨脹、黏稠又能延緩消化，使餐後飽足感可以延長。同時，它還能促使飽腹荷爾蒙（如GLP-1）釋放，減少飯後過度進食的衝動。

3. 它如何影響熱量吸收？

纖維本身不可被身體吸收，算作零卡，意味着同量食物相比更低熱量。咀嚼纖維食物時，也實質延長用餐時間，有助減少整體進食量。

4. 纖維穩定血糖抑制渴望

攝取豐富的纖維食物後，血糖上升趨緩，有助抑制胰島素劇烈波動與飢餓感，從而降低對零食的渴望。

5. 推薦哪些天然優質纖維食物？

優選全天然食物如水果、蔬菜、全穀物、豆類、堅果與種子等，富含可溶與不可溶纖維，兼顧消化、飽腹與營養攝取。

纖維不僅支撐我們人體的健康，還能成為你減重路上的有力夥伴。它通過延緩消化、增強飽足、降低熱量吸收與穩定血糖，讓你更容易堅持良好的飲食習慣。

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