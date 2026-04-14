膳食纖維好處｜護心助防癌5功效補熬夜傷害！簡單公式每日吃夠量

熬夜晚睡，已經成了不少人的日常。大家都知道熬夜晚睡對身體不好，尤其是對心臟，但誰也很難保證天天早睡。如何在不得不晚睡時，儘量降低熬夜危害？



近日，一項涉及22萬人的最新重磅研究，終於給出了答案！它不是昂貴的保健品，也不是什麼稀有藥材，而是我們餐桌上最常見、卻最容易被忽視的「第七大營養素」——膳食纖維。或許它就是你苦苦尋找的，熬夜「後悔藥」。

膳食纖維如何才能吃夠？（按圖👇👇👇）

4方法補充膳食纖維（01製圖）

+ 6

研究發現：膳食纖維或是心臟的「超級保鏢」

熬夜晚睡後要多吃點什麼？答案可能是：膳食纖維。2026年3月，一項發表在《歐洲流行病學雜誌》上的研究發現：熬夜傷身，但適當增加膳食纖維攝入，或能幫你抵消掉一部分熬夜對心臟的傷害。①

科學家們追蹤了超過22萬人，發現了一個令人意外的真相：

1. 每多吃1克，心臟風險就降一點

研究發現，每天多攝入1克膳食纖維，冠心病的風險就能直接下降0.6%。別小看這0.6%，積少成多，就是實實在在的保護。

2. 研究明確給出了熬夜「補救」方案

如果你是偶爾熬夜晚睡／上夜班，每天只要吃夠15克膳食纖維，患冠心病的風險就能降到和白天正常上班的人一樣；如果你是規律夜班族，每天吃夠19克膳食纖維，就能基本抵消掉夜班帶來的額外心臟風險。

簡單來說，熬夜傷身，但膳食纖維真的能「對沖」掉一部分傷害！這簡直就是給熬夜晚睡人、夜班人的補救指南！

不止護心！吃夠膳食纖維對身體有5大好處

膳食纖維的好處，遠超你想象。它就像身體裏的「全能保鏢」，能夠降低癌症等多種疾病風險，默默守護你的全身健康。

1. 癌症的「阻攔器」

2025年發表在國際期刊《癌症發現》（Cancer Discovery）的研究顯示，堅持吃富含纖維的植物性飲食，可以顯著改善菌群、代謝和免疫，延緩骨髓瘤前體疾病進展，也就是阻止癌前病變發展成癌症。②

2. 血壓的「調節器」

2022年發表在國際期刊《高血壓》（Hypertension）上的一項研究顯示，每天吃夠足量的膳食纖維可以幫助降低血壓，預防心血管疾病。數據顯示，如果高血壓患者每天攝入5克膳食纖維，收縮壓和舒張壓可分別降低2.8毫米汞柱和2.1毫米汞柱。即使已經服用降壓藥的患者，依然能有這個效果。③

3. 血糖的「穩定器」

《中國糖尿病醫學營養治療指南（2022版）》明確指出，添加膳食纖維可延長糖尿病患者的胃排空時間，延緩葡萄糖的消化與吸收，從而改善長期血糖控制。指南強調，每天攝入25～36克膳食纖維，特別是10～20克的可溶性膳食纖維，不但有助於控制血糖，還能降低糖尿病患者的死亡風險。④

4. 腸道的「養護器」

中日醫院營養科營養師陳禹2024年在科室微信公眾號刊文指出，膳食纖維在大腸中代謝為短鏈脂肪酸，這些脂肪酸除了可以氧化供能，還具有預防結腸癌的作用。另外，在膳食纖維代謝過程中，腸內菌群及內容物液體增加，可以增加糞便重量、縮短排便時間，對腸道健康大有益處。⑤

5. 體重的「控制器」

膳食纖維進入消化道內，在胃中吸水膨脹，增加胃內容物的容積，而可溶性膳食纖維黏度高，使胃排空速率減緩，延緩胃內容物進入小腸的速度，使人產生飽腹感，有助於肥胖者減少進食量。

相關文章：便秘飲食｜1個火龍果纖維=10百香果 9款高纖菜甜椒包尾西蘭花第7👇👇👇

+ 21

膳食纖維如何才能吃夠？記住這4個「加法」

根據《中國居民膳食營養素參考攝入量》，成年人每天需要攝入 25-30克 膳食纖維。很多人沒吃夠，問題就出在不會「加」！

1. 主食加點「粗」

主食不要只吃精細的米麵，適當增加一些全穀物，如糙米、全麥麵粉、燕麥、粟米等。這些全穀物保留了更多的膳食纖維和營養成分。

比如，將白米飯和糙米飯混合煮，或者用全麥麵包代替普通白麵包。

2. 果蔬加點「量」

蔬菜和水果是膳食纖維的重要來源。每天保證攝入足夠的蔬菜，如菠菜、西蘭花、胡蘿蔔等，儘量選擇不同顏色和種類的蔬菜，以獲取更豐富的營養。

水果中，蘋果、香蕉、橙子等都含有豐富的膳食纖維。但要注意，水果不能代替蔬菜，兩者都要吃。

3. 日常加點「豆」

黑豆、紅豆、綠豆等豆類富含膳食纖維，還含有優質蛋白質。可以煮成豆粥或打成豆漿食用。

4. 零食加點堅果

堅果如杏仁、巴旦木等也含有一定量的膳食纖維，但由於堅果熱量較高，每天適量食用即可，儘量選擇原味堅果。

一個懶人公式，幫你算清楚：每天吃夠30克膳食纖維≈一小碗全谷雜豆+1斤蔬菜+1個拳頭大小的水果+一小把堅果仁



每天吃夠這些，補充膳食纖維（人民日報）

吃夠膳食纖維，注意3個細節

別以為吃得越多越好，福建醫科大學附屬第一醫院臨牀營養科營養師林貝2026年在醫院微信公號刊文提醒，膳食纖維並非「多多益善」，補充時要遵循這3大原則：

1. 別一次吃太多，循序漸進

平時吃得精細的人，不要突然大量攝入，避免腸道不適，慢慢增加比例讓腸道適應；

2. 別偏科別挑食，科學搭配

飲食多樣化，平均每天攝入12種以上、每周25種以上食物，可溶性和不可溶性纖維兼顧，不要只吃一種粗糧或蔬菜；

3. 別喝水太少了，足量飲水

膳食纖維吸水性強，每日保證1500毫升～2000毫升飲水量，否則纖維會 「堵在腸道」，反而加重便秘。⑥

寫在最後

健康，從來不是一蹴而就的奇蹟，而是藏在每一餐、每一口的智慧裏。從今天起，不妨從多吃一口粗糧、多夾一筷蔬菜開始。給自己的身體，尤其是那顆為你日夜操勞的心臟，加上一層最堅實的「全能保鏢」。

本文綜合自：

①Nôga, D.A., Meth, E.M.S., Pacheco, A.P. et al. Night shift work, dietary patterns, and coronary heart disease. Eur J Epidemiol (2026).

②Shah, U. A., Cogrossi, L. L., et al, A High-Fiber Plant-Based Diet in Myeloma Precursor Disorders - Results from the NUTRIVENTION Clinical Trial and Preclinical Vk*MYC Model. 2025-12-04 , doi: 10.1158/2159-8290.CD-25-1101

③Reynolds AN, Akerman A, Kumar S, et al. Dietary fibre in hypertension and cardiovascular disease management: systematic review and meta-analyses. BMC Med. 2022,20(1):139.

④中國醫療保健國際交流促進會營養與代謝管理分會,中國營養學會臨牀營養分會,中華醫學會糖尿病學分會,等. 中國糖尿病醫學營養治療指南（2022版）[J]. 中華糖尿病雜誌,2022,14(9):881-933. DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20220704-00324.

⑤2024-02-27中日醫院營養科《合理攝入膳食纖維，有益腸道健康》

⑥2026-02-28復旦大學附屬華山醫院福建醫院《『華福科普』多數人都沒有吃夠的營養素——膳食纖維，怎麼補更健康？》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」