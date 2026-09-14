芫荽營養｜不只提味還是抗氧化神物　為何有人極度討厭食芫荽？

芫荽（香菜）常以少量點綴出現在料理中，但營養師老辜指出，芫荽含有維他命（維生素）K、維他命C、β-胡蘿蔔素及葉酸、鉀、鎂、鐵等成分，研究也發現其葉片富含多種具抗氧化活性的多酚與類黃酮，是一種熱量低、營養加分的食材，建議選擇新鮮食用。



在微量營養素方面，老辜說明，芫荽含有維他命K、維他命C與β-胡蘿蔔素，同時也有少量的葉酸、鉀、鎂與鐵。這些成分雖然在單次食用的份量下難以完全補足每日所需，但仍能為日常飲食提供額外的營養來源，尤其新鮮芫荽的營養保留較完整，老辜建議若要食用，應優先選擇新鮮的芫荽

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除了維他命與礦物質，研究發現芫荽葉含有多種多酚與類黃酮，包括槲皮素、山奈酚、綠原酸與咖啡酸。老辜指出，這些植化素均具有抗氧化活性，能豐富日常飲食中植化素的多樣性，是芫荽在風味之外另一項值得關注的特點。

老辜進一步說明，芫荽在飲食中扮演的是「加分食材」的角色。由於一般每次食用量僅約幾克至十幾克，其功能主要在於提供少量微量營養素、為料理增添香氣與風味，以及增加飲食中植化素的種類，而非作為補充單一營養素的主要來源。

對於部分人聞到芫荽會有「肥皂味」的感受，老辜也提出科學說明。研究指出，這與OR6A2嗅覺受體基因有關，帶有此基因的人對芫荽中的醛類化合物特別敏感，因此產生截然不同的氣味感受，並非挑食行為。老辜呼籲，面對這樣的差異應彼此尊重，不強迫他人食用芫荽。

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