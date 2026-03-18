芹菜功效｜通便降血壓5好處 1部位胡蘿蔔素高8倍！建議3吃法+食譜

芹菜鈣含量比牛奶還高，有助於緩解便秘、增強免疫力，輔助控制體重、調節血壓。但芹菜營養豐富的部分，芹菜葉卻被你扔掉了？快跟着小編一起看看吧～

本文審核專家：中國人民解放軍總醫院第八醫學中心營養科左小霞主任醫師



常吃芹菜你的身體會感謝你

1. 鈣含量比牛奶還高

每100克芹菜含有154毫克鈣，比100克牛奶的鈣含量還高。

芹菜鈣含量154毫克/100克，牛奶鈣含量107毫克/100克。

營養小貼士：雖然牛奶鈣含量不如芹菜，但牛奶裏的鈣吸收率高，是首選補鈣食物。不過蔬菜作為平衡膳食不可或缺的重要部分，如果在吃蔬菜的同時還能補鈣，就可以讓補鈣途徑實現多樣化



芹菜5大功效（01製圖）

+ 9

2. 輔助調節血壓

芹菜中富含鉀元素和芹菜素，它們都有利於控制血壓。

注意：芹菜可以作為高血壓人群飲食調理的一部分，但不能替代藥物。



3. 緩解便秘

芹菜中富含膳食纖維，有助於改善腸道環境，促進腸道蠕動、緩解便秘。

4. 抗氧化、增強免疫力

芹菜中含有芹菜素、木犀草素等多種黃酮類抗氧化物質，有助於清除人體自由基，減輕氧化應激反應。

芹菜中富含多種維生素（維他命）和礦物質，比如胡蘿蔔素、B族維生素、維生素C、鈣、鉀等，有助於增強人體免疫力。

5. 輔助控制體重

每100克芹菜熱量約為14千卡～16千卡，且富含膳食纖維，能增加飽腹感，有助於控制體重。

推薦你這樣吃芹菜

涼拌芹菜海帶：幫助調節血脂

好處：

海帶：含有豐富的碘，有助於軟化血管、降血脂、促進代謝。

芹菜：降壓、降血脂。

二者搭配，能使功效發揮更好，適合春節期間食用，既能幫助解膩，又能幫助調節血脂。

涼拌芹菜海帶（CCTV截圖／@中央一套）

製作方法：

1. 海帶、木耳切絲，焯熟後備用；

2. 芹菜切段，焯3分鐘後撈出；

3. 大碗中放入芹菜段、海帶絲、木耳絲，加入適量鹽、白糖、生抽、香油調味，還可以根據個人口味，加入適量蒜末、紅辣椒；

4. 攪拌均勻即可食用。

芹菜粥：補充膳食纖維

好處：

芹菜膳食纖維豐富，切碎後放入粥裏，更好消化，還能增加飽腹感，從而減少主食攝入量，有助於保持體重，輔助控制血壓、血糖、血脂。

芹菜粥（CCTV截圖／@中央一套）

製作方法：

1. 芹菜洗淨剁碎，肉餡兒炒香備用；

2. 鍋中放入大米，適量清水，熬製成大米粥；

3. 放入炒好的肉餡兒、芹菜碎，出鍋前加適量鹽調味。

芹菜素丸子：呵護視力與皮膚

好處：

水果芹菜：含有葉黃素、β-胡蘿蔔素，幫助保護視力，預防眼疾產生，還有助於提高免疫力，呵護皮膚健康。

胡蘿蔔：滋肝明目，含有β-胡蘿蔔素，與水果芹菜中含有的葉黃素搭配起來，能更好保護視力。

芹菜素丸子（CCTV截圖／@中央一套）

製作方法：

1. 水果芹菜、胡蘿蔔、黃瓜切小粒，焯水後撈出，瀝乾水分；

2. 將焯好的蔬菜中加入適量鹽、胡椒粉、蒸魚豉油調味，攪拌均勻；

3. 繼續加入幹澱粉，攪拌均勻，搓成團後上火蒸8分鐘；

4. 碗中放入蒜末、葱末、紅辣椒碎，淋少許熱油激發香味，加適量蒸魚豉油、熱水，攪拌均勻調製碗汁搭配食用。

芹菜中營養豐富的部分可能被你扔掉了

芹菜葉往往是每次擇菜時被丟掉的部分，因為它的風味過於突出，而且莖和葉炒熟需要的時間相差較大。可芹菜葉不但能吃，部分營養素含量甚至比芹菜莖還要高。

營養對比

芹菜葉中的維生素E、維生素B2、維生素C含量都是芹菜莖的2倍多，而胡蘿蔔素含量更是芹菜莖的8倍多。

芹菜葉中的維他命E、維他命B2、維他命C含量都是芹菜莖的2倍多，而胡蘿蔔素含量更是芹菜莖的8倍多。（中國食物成分表標準版第6版）

即使是與各類蔬菜相比，芹菜葉的胡蘿蔔素、維生素B1、維生素B2、煙酸、鎂、硒、不溶性膳食纖維含量也都名列前茅，鋅、鉀含量也不差，不過從部分礦物質含量上來說，芹菜莖更有優勢。

推薦吃法：用來做餡兒

芹菜餡兒的水餃、包子、餛飩，味道都是不錯的，圈友們可以試一試～

芹菜餃子餡（CCTV生活圈）

芹菜雖好 食用時需注意

1. 低血壓患者、腸胃虛寒者不宜大量食用芹菜。

2. 過敏體質人群食用芹菜需謹慎。

芹菜營養小貼士

1. 常吃芹菜，你的身體會感謝你：

鈣含量比牛奶還高、輔助調節血壓、緩解便秘、抗氧化、增強免疫力、輔助控制體重。

2. 推薦你這樣吃芹菜：

涼拌芹菜海帶：幫助調節血脂；

芹菜粥：補充膳食纖維；

芹菜素丸子：呵護視力與皮膚。

3. 芹菜葉不但能吃，部分營養素含量甚至比芹菜莖還要高。

相關文章：炒芹菜貼士｜芹菜勿直接入鑊炒營養流失 爽甜碧綠全靠黃金2分鐘

+ 6

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

