芫荽營養｜芫荽是天然重金屬清道夫　抗發炎助排毒3好處2類人慎吃

香菜（芫荽）具備驚人的解毒功能，甚至可稱為天然的「重金屬清道夫」。醫學研究已證實，部分民眾覺得香菜吃起來像「肥皂」的獨特感受，並非單純挑食行為，而是與嗅覺受體基因變異有關，這也解釋了為何香菜的氣味總讓大眾喜好呈現極端兩極化。



台灣東森栢馥森心林診所院長歐瀚文在專頁分享，從功能醫學與營養學的角度來看，適量攝取香菜對身體有顯著的益處。首先，香菜是極佳的「螯合」助手，面對環境毒素威脅時，其內含活性成分能輔助與體內的鉛、汞等重金屬結合，協助身體將累積的毒素負擔順利排除，強力支撐人體天然的淨化機制。

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此外，香菜透過富含維生素（維他命）A、C、K以及多元植化素，能化身「自由基清除者」，降低整體的氧化壓力與發炎反應，是強大的抗發炎戰友。同時，藉由豐富的膳食纖維與天然成分，能加速腸道蠕動，針對輕微脹氣或消化不順，具有輔助緩解的效果。

歐瀚文強調，若本身討厭香菜也沒關係，日常飲食中仍可多攝取富含「硫化物」的食物，像是青花菜（西蘭花）、高麗菜（椰菜）等十字花科蔬菜，或是大蒜與洋蔥，同樣能為肝臟解毒路徑提供營養支持，無法透過香菜輔助排毒的民眾可選擇這些替代食材。

不過，歐瀚文也提醒，由於香菜在台灣常以生食點綴，其根莖葉片極易沾附泥土、細菌或農藥殘留，食用前務必以流動清水徹底洗淨。此外，香菜屬於高鉀蔬菜，對於患有慢性腎臟疾病或需嚴格限制鉀離子攝取的族群，務必謹慎食用，避免造成身體額外的負擔。

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