洋蔥功效｜日食半個洋蔥養出抗炎體質　醫揭4大好處　生吃最營養

台灣內科醫師傅裕翔分享，日常料理常見的洋蔥雖然切開時讓人流淚，實際上卻是極具營養價值的「抗病神食」。

洋蔥富含多種活性成分，其中以槲皮素（Quercetin）、類黃酮（Flavonoids）與硫化物（Sulfides）三大成分最為關鍵，賦予洋蔥健康保護力。

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傅裕翔醫師深入解析，適量攝取洋蔥對人體至少有四個重要的健康益處：

第一是清除自由基與暢通血管

洋蔥中含量特別高的槲皮素是一種強力的天然類黃酮抗氧化劑，被譽為「血管清道夫」，是預防心臟病的利器。

第二是抗發炎與降膽固醇

槲皮素能有效清除體內自由基、對抗發炎反應，並有助於降低壞膽固醇（LDL）濃度。

第三是預防動脈硬化

藉由維持血管壁彈性，槲皮素能預防動脈硬化與血栓生成，進而顯著降低罹患心臟病的風險。部分研究也指出，槲皮素能干擾黃嘌呤氧化酶活性，有助於降低尿酸合成，對防治痛風性腎病變具輔助效果。

第四是護腦控糖與抗癌

洋蔥富含的類黃酮成分經長期攝取，能有效幫助預防阿茲海默症（失智症）。槲皮素與洋蔥、大蒜特有的有機硫化合物均具備抗癌作用，研究指出經常食用這類蔥蒜屬食材可降低乳腺癌、胃癌與結腸直腸癌等多種癌症風險。

此外，槲皮素和硫化合物具有抗糖尿病潛力。針對第二型糖尿病患者的研究顯示，若每天攝取約100克生洋蔥，有助於穩定血糖並達到良好的控糖效果。

為確保完整攝取洋蔥營養精華，傅裕翔醫師建議每次食用半顆至一顆洋蔥為佳。由於槲皮素等重要營養成分怕熱，烹調時不宜加熱過久，以免大量流失。

若想獲得最佳營養價值，生吃（如涼拌沙拉）能保留最多的槲皮素與硫化物；若選擇熟吃，建議大火快炒以縮短加熱時間，或搭配油脂烹調來提升脂溶性槲皮素的吸收率。傅裕翔醫師特別推薦屏東車城等台灣在地優質洋蔥，因受落山風吹拂與短日照環境影響，甜度高且汁水豐富。

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