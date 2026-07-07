洋蔥功效｜護心消脂黃/紫/白洋蔥各具風味　1種啱煲湯2切法不流淚

每年春夏交替是台灣洋蔥產季，洋蔥依顏色可分為黃皮、紫皮與白皮，台灣農業部指出，3種洋蔥不僅顏色不同，也各有風味特色及適合的料理方式。怎樣切洋蔥不流淚？營養師李婉萍則傳授料理前多1步驟，能提升洋蔥營養轉換率，保健效果更好。



台灣洋蔥產季到了！台灣農業部表示，台灣洋蔥肉質細緻、汁多味甜，辛辣感也較低，常見有黃皮、紫皮與白皮3種，不只外觀不同，風味上也從辛香到清甜各有特色，適合不同的料理方式。

相關文章：洋蔥營養｜防便秘護心血管洋蔥6大好處 每周吃2次助抗大腸癌？👇👇👇

+ 4

洋蔥黃紫白色 辛辣風味各有特色

台灣農業部介紹黃、紫、白3種外皮顏色洋蔥的風味特色。

1. 黃皮洋蔥

是台灣最常見的品種，辛香味最濃、口感清脆，且肉厚多汁，適合拌炒、油炸、烘烤與熬湯。

3. 紫皮洋蔥

屬中辣口感，外觀呈深紫色，肉質較薄、水分較少，適合做沙拉與料理配色。

3. 白皮洋蔥

辛辣感最低，味道偏甜，適合燉煮、烘烤或生食，能帶出溫和清甜的滋味。

洋蔥富含硫化物 護心、消脂、殺菌、抗發炎

營養師李婉萍表示，洋蔥富含槲皮素、膳食纖維及有機硫化物，其中特殊的辛辣與刺鼻味道，主要來自含硫化合物中的「硫化丙烯」。這類成分有助強化血液循環、維持血管通暢，並具有預防血栓、促進脂肪代謝，及清除自由基、殺菌、降低發炎反應等作用，因此洋蔥也常被視為保護心血管、增強免疫力、輔助控制體重以及維護腸道健康的天然食材，可謂「天然血管清道夫」。

切洋蔥會流淚？先冷藏15-30分鐘再切

洋蔥好處多多，但切洋蔥時總被逼哭，該怎麼辦？台灣農業部表示，洋蔥切開後釋放出的含硫化合物會刺激眼睛。台灣農業部建議，可先將洋蔥冷藏15-30分鐘再切；或切開後短暫泡冰水，都有助減少刺激物揮發。

切完靜置10分鐘 營養轉化更完整

切完洋蔥先別急著下鍋！李婉萍建議，洋蔥切碎或切薄，細胞壁被破壞後，先靜置空氣中10至15分鐘再下鍋料理，能讓部分硫化丙烯轉化成蒜素等營養成分反應更完整。蒜素有助於人體消除疲勞、促進發汗、利尿與增強免疫等功效，這樣的料理方式更能提升保健效果。

挑洋蔥4大原則 扎實不鬆軟較新鮮

台灣農業部提醒，挑選洋蔥可掌握4個原則，包括：

1. 外皮完整乾燥，沒有明顯損傷。

2. 拿起來有重量感，蔥球較充實、爽脆。

3. 按壓起來感覺扎實，不會鬆軟。

4. 頂部收口乾燥，保存時間相對較長。



洋蔥發芽能吃但營養降低

台灣農業部說明，洋蔥是從頂端開始損壞，觸摸洋蔥頭部，摸起來硬實的比較新鮮。發芽或變軟的洋蔥不會產生毒素，但口感變差，營養素也會降低。

洋蔥的保存上，台灣農業部表示，黃洋蔥較耐久放，可常溫保存，用網袋或舊絲襪裝好，每個洋蔥之間打結隔開，吊掛在陰涼、乾燥通風的地方，遠離濕氣，可保存一兩個月；或用報紙包好，也能隔絕濕氣。至於白洋蔥和紫洋蔥水分較多，不建議保存太久，最好盡早吃完風味較佳。

現在正值洋蔥產季，選購台灣產洋蔥，不僅能品嘗當季鮮甜，也能兼顧美味與營養。

相關文章：切洋蔥不流淚｜營養師教切洋蔥4招 用1種刀秒見效！多1步營養倍增👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

廚房裡的降血脂明星是「它」！營養師揭密洋蔥為什麼一定要吃？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

