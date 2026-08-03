洋蔥冷知識｜天生鍾意食洋蔥？研究發現：呢類人糖尿病風險低14%

一項分析逾16萬人遺傳資訊的國際研究發現，帶有特定嗅覺受體基因「OR2T6」型別的人，天生偏好洋蔥的氣味與風味，且第2型糖尿病發病風險約低14%，血壓平均值也偏低。



台灣食安專家韋恩在粉絲專頁「韋恩的食農生活」提到，這項研究相關結果已發表於醫學期刊《BMC Medicine》，由美國莫內爾化學感官研究中心（Monell Chemical Senses Center）、美國國立衛生研究院（NIH）、澳洲昆士蘭大學、英國布里斯托大學等機構組成的國際團隊共同完成。

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研究團隊以英國大型生物資料庫「UK Biobank」為基礎，分析超過16萬人的遺傳資訊與飲食偏好，涵蓋325種味覺與嗅覺受體基因、140種食品，最終找出117種基因與96種食品偏好之間的關聯，並在另一個年輕族群樣本中確認結果一致。

在所有分析結果中，洋蔥的關聯最受研究團隊關注。OR2T6基因的特定型別，不僅與一個人是否偏好洋蔥氣味和風味有關，也與實際攝取量存在關聯。研究團隊指出，此基因幾乎不受收入、生活環境等社會因素影響，是相對純粹反映洋蔥口味偏好的遺傳指標，因此比傳統飲食調查更不易受到混雜因素干擾。

在可能的機制方面，研究團隊指出，洋蔥中含有的槲皮苷（quercetin）等多酚類成分及有機硫化物，具有抗氧化與抗炎作用，過去研究也有改善血壓、維持血管功能的相關報告。這些成分是否為此次觀察到的健康關聯的機制之一，研究團隊表示仍需進一步研究釐清。

研究團隊亦明確說明，此項結果不能直接推導出「多吃洋蔥就能預防糖尿病或高血壓」的結論。受試者主要為英國人，其他族裔與地區是否同樣適用尚待確認；OR2T6基因在洋蔥口味以外是否還有其他生理功能，目前也仍不清楚。研究的意義在於提供一條新的探索路徑——以遺傳層面的飲食偏好，切入慢性病風險的研究。

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