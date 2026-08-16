雞蛋功效｜抗炎防失智推介4食法　配小米香菇更佳 每日宜吃幾隻？

你是不是也這樣：話到嘴邊突然忘了要說什麼，拿着手機找手機，昨天見過的人今天就想不起名字……那一刻，心裏是不是咯噔一下：「我大腦是不是開始老了？」



於是你開始瘋狂做功課，魚油、DHA、各種瓶瓶罐罐的進口補腦保健品，花了幾百上千，吃得戰戰兢兢，效果卻看不見摸不着。但如果告訴你，真正的「腦黃金」根本不用花那個價錢，它一直安安靜靜躺在你家冰箱裏，你會不會覺得自己虧大了？

每天2個雞蛋 保護大腦、抗炎、改善認知

2026年5月，國際期刊《食品與功能》上發表的一項最新研究顛覆了很多人的認知：每天2個雞蛋，就能通過保護大腦神經元、抗炎，改善阿爾茨海默病的認知功能。

研究人員表示，雞蛋中的DHA（二十二碳六烯酸）是「磷脂型」的，比魚油補劑中的「乙酯型」「甘油三酯型」DHA更容易被大腦吸收利用，這為「吃雞蛋護腦」提供了科學依據。①

更需要注意的是，雞蛋中的DHA是一種脂溶性的多不飽和脂肪酸，隨脂肪一起存在於蛋黃中。因此，雞蛋所含的DHA，絕大部分甚至全部在蛋黃裏。如果你日常只吃蛋白、丟掉蛋黃，那相當於把「腦黃金」扔掉了。

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雞蛋，為什麼能保護大腦？

雞蛋之所以被稱為「天然腦黃金」，是因為它恰好富含大腦在衰退期最急需的幾類核心營養素：

1. 膽鹼+ DHA：修復突觸的「原材料」

醫學界早已發現，阿爾茨海默病患者的大腦中普遍缺乏膽鹼和DHA。雞蛋不僅富含DHA，還是極佳的膽鹼來源。膽鹼是合成記憶相關神經遞質（乙酰膽鹼）的關鍵原料，對維持突觸功能至關重要。

2. 維他命B12：控制神經炎症的「調節器」

蛋黃是天然維他命B12的優質來源，吃1個雞蛋就能滿足每日推薦量的25%。B12缺乏會導致同型半胱氨酸升高——這是公認的痴呆危險因素，會直接誘發神經炎症。

3. 抗氧化類胡蘿蔔素：腦細胞的「防鏽塗層」

雞蛋中的葉黃素和粟米黃質可以在腦組織中積累，有效降低氧化應激對腦細胞的損傷。②

這4種雞蛋吃法 營養天差地別

知道了雞蛋的好，接下來最關鍵的是：怎麼吃，才能把營養真正留住？烹飪方法很重要：

1. 水煮蛋——最佳選擇

將雞蛋放入冷水中，待水開後煮7-8分鐘，撈出用冷水浸泡片刻，這樣更容易剝殼。水煮蛋不僅保留了雞蛋的原始風味，還能確保營養素的完整。

2. 蒸蛋——適合老人小孩

將打散的雞蛋液加入適量的水或牛奶，放入蒸鍋中蒸制，可以加入葱花、蝦仁等食材增加風味。蒸蛋口感細膩，易於消化，適合老人和小孩食用。

3. 炒蛋——少油快炒

炒蛋時儘量少用油，避免高温炒制，以免破壞雞蛋中的營養成分。可以選擇用少量橄欖油或植物油，快速翻炒至雞蛋凝固即可。同時，可以加入蔬菜、肉類等食材，豐富口感和營養。

4. 荷包蛋——略有營養損失

將雞蛋直接打入沸水中或湯中，煮至蛋白凝固而蛋黃仍保持流動狀態。雖然這種做法會損失部分營養，但因其獨特的口感和風味，仍受到許多人的喜愛。③

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光靠吃還不夠 「護腦」做好這幾點

光吃雞蛋還不夠，真正的大腦健康，需要一套完整的「護腦生活方式」。

1. 多吃點護腦食物

除了雞蛋，餐桌上還有很多低調的「護腦高手」，不妨搭配着一起吃：

（1）小米

富含色氨酸，安撫情緒、改善睡眠；維他命B1和鎂能給大腦「充電」。

（2）花生

維他命E+不飽和脂肪酸，延緩腦細胞氧化衰老；卵磷脂加固神經信號通路。

（3）深色蔬菜（紫甘藍、洋葱等）

花青素清除神經炎症「垃圾」，堪稱「天然腦細胞清潔工」。

（4）菠菜

葉酸防止記憶中樞（海馬體）萎縮；維他命K加速神經信號傳導。

（5）胡蘿蔔

β-胡蘿蔔素清除自由基，保護腦細胞。

（6）香菇

麥角硫因保護線粒體；香菇多糖安撫過度活躍的免疫細胞，防止炎症傷腦。④

2. 儘量遠離「促炎飲食」

傷腦飲食的核心是「長期促炎」，想要大腦健康，必須拒絕「促炎飲食」。

儘量少吃或不吃超加工食品（火腿、薯片、速食等）、高鹽食物、精製糖、反式脂肪、酒類，這些食物會損傷腦血管，引發腦部慢性炎症，加速神經衰退。

3. 睡眠是給大腦大掃除

堅決不熬夜、不長期補覺，規律作息才是大腦最好的「修復劑」。

晚上10點前入睡，此時人體褪黑素分泌進入高峰，能快速引導深度睡眠，讓大腦啟動「廢物清理模式」，清除β-澱粉樣蛋白等損傷神經的代謝廢物。

4. 不連續靜坐超4小時

久坐是大腦的「隱形殺手」，世界衛生組織已將久坐列為導致死亡和殘疾的十大行為危險因素之一。久坐會減慢腦部血流，降低氧氣與營養輸送，讓大腦反應變慢、記憶力下降。

建議每靜坐1小時，起身活動5分鐘，拉伸、踮腳、走動均可，打破久坐狀態，持續為大腦供氧。

5. 嚴控「三高」及膽固醇

高血壓、高血糖、高血脂、高LDL-C（低密度脂蛋白膽固醇）是大腦的「遠程殺手」，會悄悄損傷腦部血管，誘發缺血、炎症，最終傷害認知。控制血壓、血糖、血脂是性價比超高的護腦「投資」。

建議每年至少做一次全面體檢，日常居家定期監測血壓、血糖；已出現異常者，在醫生指導下用藥控制，配合低鹽低脂飲食與運動，切斷「三高」對大腦的持續傷害。

6. 穩定情緒給大腦減壓

長期焦慮、孤獨、抑鬱會持續升高皮質醇，直接損傷記憶中樞海馬體。大腦抗衰，情緒管理同樣要具體：

（1）每天留10-20分鐘做減壓活動，如正念冥想、深呼吸、聽舒緩音樂

（2）保持穩定社交，每周與親友交流，避免長期獨處

（3）出現持續兩周以上情緒低落、失眠、興趣減退，及時尋求專業心理或精神科干預，積極調節情緒，就能降低大腦受損風險⑤



寫在最後

我們總把「防止大腦衰老」想得又貴又複雜，彷彿非得買齊了各種瓶瓶罐罐才算負責。但其實，最好的「腦黃金」，往往最尋常；能逆轉衰老的「修復劑」，叫「日復一日地善待自己」。

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本文綜合自

①Daily supplementation with egg yolk lipids from two eggs alleviated cognitive impairment in 5×FAD mice by restoring neuronal and synaptic damage and regulating gut microbiota.Food Funct., 2026

②2026-05-19宣武醫院韓瓔教授團隊《確診阿爾茨海默病後，為何建議「早餐加個雞蛋」？》

③2025-01-16廣東衛生訊息《每日一顆，守護大腦健康！吃雞蛋還能防痴呆？》

④2025-08-14宣武醫院韓瓔教授團隊《7種被低估的護腦菜！科學搭配，守護記憶不衰退》

⑤2026-04-13湖北日報《延緩大腦衰老，這6件事要做好！》



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