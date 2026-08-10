壓力大就暴食？易疲倦胃酸逆流揭3大原因＋5招解決多吃原型食物

你曾經在自己覺得肚子飽了的時候，還是繼續吃東西嗎？或是並不覺得餓，但看到東西就又想吃。這些狀況很可能就是過度飲食。



過度飲食成為了大家度過危機的強力手段之一，畢竟處在壓力狀況下，身體分泌了愈多壓力荷爾蒙cortisol，讓我們進入戰鬥或逃跑的模式，急著找尋愈高糖分、高鹽分、高油脂的食物來確保自己的能量充足，並且在內心深處，我們會把「吃的多」、「吃的好」與「心情好」畫上等號。種種因素讓許多人過度飲食並體重上升。

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當你過度飲食，你可能會……

吃太多的狀態下，你很可能會覺得胃痛、消化不良，開始比較容易嗝氣，或有噁心、胃酸逆流的情形，人變得比較疲倦、沒力，要過個幾小時之後才會好一些。

過度飲食的症狀（照護線上提供）

如果你發現自己已經過度飲食，請停下別再吃了，這時候也不要躺下來，否則胃酸逆流會更嚴重。可以去走走路散散步，會對症狀有一些幫忙，減少嗝氣的狀況並促進消化，甚至會讓血糖穩定些；有些人則要喝點花草茶來改善脹氣感；假使是胃酸逆流到胸口灼熱，可能還是需要一些藥物才能改善。

為什麼會過度飲食？

1. 覺得東西好好吃

每個人大概都遇過這種狀況，覺得東西好唰嘴，就是停不下來。而且會讓人停不下來的，常常是高糖分、高鹽分、高油脂的加工食物。

過度飲食的原因（照護線上提供）

2. 想要舒緩壓力

因為感到壓力大，就覺得需要去好好吃一頓才能解套，或用來慰勞辛苦的自己，這時就容易吃得太多。

3. 參加社交場合

辦桌請客十道菜下來，量真的不少，許多又是特色名品，許多人在這樣的狀況下，即使覺得很飽了，還是會硬塞食物進到肚子裡。

不想過度飲食，你可以這樣做！

1. 不要吃太快

當你吃得太快，一瞬間塞進許多食物，即使吃的分量已經足夠，可能不會馬上出現飽足感，要過個二十分鐘之後才會覺得飽，不過你會在飽足感出現前持續塞進食物，因此就容易過度飲食。所以，請慢下自己進食的步驟，東西再好吃，也不要用搶的，專心一點去品嘗食物的滋味，慢慢享用。

避免過度飲食（照護線上提供）

2. 調整社交選項

如果你發現自己過度飲食的時間點，都是在參加社交場合發生的，那就盡量不要跟朋友相約吃大餐。畢竟出外吃大餐時，你可能會因為餐點不便宜，怕沒吃完就好像很浪費，或怕對方覺得自己不喜歡他們精心挑選的店家，就逼著自己吃到完。也不要選擇吃到飽的餐廳，畢竟都到了吃到飽餐廳了，人總是會有種想要佔點便宜的心態，絕對會吃到過度才罷休。

當然，這並非要每個人都一直只是躲在家裡玩社群軟體。跟朋友相約出門當然很不錯，可以考慮一起出門走走，到戶外景點走走路，多動動，至少先不要把「吃」當然是唯一的聚會、遊玩主題，較不會過度飲食。

3. 用其他事情取代吃

如果你過度飲食的原因是覺得寂寞、壓力、孤單，心情不好會吃太多，那就要試著找到「除了吃東西之外」，還讓你開心的事物。例如，活動身體，多做些運動，或到戶外輕鬆地走走路散散步，觀察自然風景。保持睡眠充足，不要熬夜或睡太少。還有，減少自己使用社群軟體的時間，減少自己一直看別人吃了什麼或減少看團購美食訊息，也有幫助。

其實應該也要認知到，過度飲食其實不會讓你真的開心快樂。過度飲食會破壞了血糖的平衡，破壞了飽足感的平衡，養大自己的胃口，造成更多的健康問題。後來即使認知到自己不能再吃這麼多，反而會因為有點成癮而變得無助，很難做出改變。你一認知到自己吃得太多，超過自己身體所需，就要趕快停手，別讓這件事情重複發生。

4. 盡量購買原型食物

如果容易讓你過度飲食的原因是因為東西真的好好吃，那現在請去打開家中冰箱、零食櫃，瞧一瞧，看看裡面哪些種類的食物偏多？假使加工食物比較多，那可就NG了。

你可以盡量選擇購買新鮮的蔬菜、水果等原型食物，填充零食櫃時，也可以用無糖、無鹽的堅果為主。平常餐盤多一些蔬菜的話，吃的速度慢一點，飽足感來得快一些，比較不會過度飲食。而改變自己的零食櫃，是讓你萬一真的忍不住，想要吃較多份量的時候，至少不要吃太NG的食品。還有，不要太常逛各種團購，裡面讓你買到剁手手的各種飲食，常常都是過度加工的食品，都會讓人吃到停不下來。

5. 訂立明確目標

東西很好吃，但你並不想完全放棄的話，也沒有關係，我們本來就很難跟一些垃圾食物立刻劃清界線。不過呢，你可以訂立明確的目標，比較不會又在進食的時候，讓情緒、感覺牽著走。舉例來說，你不能只跟自己說：「我要試著不吃那麼多雞排加珍奶。」這樣不夠明確。不過，你可以試著跟自己立下目標：「我只會在周末吃一次雞排加珍奶，一次都是一塊和一杯。」之後，再陸續改成一個月吃一次，或兩個月吃一次，之類的，慢慢與垃圾食物劃清界線。

在生活中，我們多多少少都曾過度飲食，即使覺得已經飽了，還是繼續吃下更多食物。這樣的狀況偶爾出現一兩次是沒關係，但盡量不要讓過度飲食變成一種習慣，或變成自己的常規生活方式，否則一定會讓你體重上升，為消化道帶來太多的負擔，精神不會變好反而會因為血糖震盪問題而變得更差，愈來愈打擊健康。若你覺察到自己最近有過度飲食的傾向，別忘了試著根據上面的做法調整喔。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：剁手手也沒用？掌握５招避免過度飲食，圖文懶人包】