糖尿病飲食｜研究證4類食物延壽 糖尿病死亡風險降75%　少飲牛奶

人到中年、步入老年，除了年齡升高，另一個最容易升高的就是血糖。患上糖尿病，最折磨人的就是飲食控制——這不能吃，那不敢碰。



好消息是，近日一項最新研究發現了適合糖尿病患者的長壽飲食方案。長期堅持，能使糖尿病患者的全因死亡風險下降39%，和糖尿病直接相關的死亡風險下降75%。它不需要昂貴的花費，重在一日三餐的均衡搭配。方法簡單易執行，也非常適合普通健康人群。

8個健康飲食習慣（01製圖）

8個適合糖尿病患者的健康長壽飲食習慣👇👇👇

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糖尿病長壽飲食出爐，大幅降低死亡風險

2026年6月，南京醫科大學和江蘇省疾控中心的研究人員聯合在《營養素》期刊上刊發了一項納入超5萬國人、歷時11年的研究，找到了一套適配糖尿病人群的長壽飲食方案：糖尿病患者在日常飲食中增加新鮮果蔬、豆製品、奶製品、全穀物的攝入，可顯著將糖尿病患者全因死亡風險下降39%，心血管疾病相關死亡風險下降53%，糖尿病相關的死亡風險降幅高達75%。①

研究人員根據所有參與者飲食習慣特點，分類為三種飲食模式：

1. 「傳統飲食/愛吃醃製菜」的人：大多數食物攝入量都偏低，醃製食物吃得較多。

2. 「非常愛吃肉」的人：整體飲食相對均衡，但肉類吃得明顯偏多。

3. 「果蔬奶豆吃得豐富」的人：整體飲食豐富多樣，新鮮水果、牛奶/奶製品、豆製品、全穀物吃得比較多，很少吃醃製菜。



這樣的飲食習慣吃了11年後，差距有多明顯？結果讓人感到意外：

如果是2型糖尿病患者，調整到「果蔬奶豆豐富」飲食模式，死亡風險直接大幅下降——全因死亡風險降39%，心血管死亡風險降53%，糖尿病相關死亡風險降75%！

哪怕是高血壓患者，調整到「果蔬奶豆豐富」飲食，糖尿病死亡的風險也能直降60%。同樣，這樣的飲食方案也非常適合普通健康人群，因為「果蔬奶豆豐富」飲食模式與近幾年提出的「東方膳食模式」「江南飲食模式」特徵相似，也被認為是最適合國人的「地中海飲食」。

為什麼這4類食物有助於延壽？

答案藏在兩個詞裏：抗炎和抗氧化。上述研究明確指出，糖尿病患者通常比健康成人存在更嚴重的代謝紊亂和全身性炎症，導致更高的死亡風險。而「果蔬奶豆豐富」飲食的保護作用明顯。

那「果蔬奶豆豐富」飲食包含哪些食物？研究中明確指出：新鮮蔬果、乳製品、豆製品、全穀物。

1. 吃夠足量新鮮蔬果

新鮮果蔬中富含的維他命C、類黃酮、花青素等抗氧化物質，就像身體裏的「清道夫」，能清除導致炎症的自由基。研究證實，水果中的一種黃酮類物質——槲皮素，不僅能直接改善胰島素抵抗，還能保護心血管。對糖友來說，這簡直就是自帶的「護心符」。

2. 多吃大豆及豆製品

豆製品能提供優質植物蛋白，搭配抗氧化活性成分，既能補充糖友所需營養，又不會像紅肉那樣加重身體炎症負擔。和新鮮水果作用相似，豆製品可提升全身抗氧化能力，減輕脂質氧化損傷，緩解身體的慢性炎症，減少心血管併發症致死概率。

3. 每天保證牛奶攝入

別看牛奶在抗氧化上不搶風頭，它提供的優質蛋白質和鈣、鉀等礦物質，是心臟代謝的「後勤保障」。鈣能幫助調節血壓，乳清蛋白有助於改善胰島素敏感性，鉀則負責平衡鈉的升壓作用。更關鍵的是，奶製品與植物性食物搭配，讓身體的代謝調控更平穩。

4. 增加全穀物的攝入

充足膳食纖維是全穀物的核心優勢。全穀物中的膳食纖維、植物多酚共同調節體內炎症與氧化平衡，阻斷促炎基因表達，從代謝層面穩定血糖、保護血管，和新鮮蔬果形成協同抗炎效果，持續改善糖尿病患者長期健康結局。

所以，植物和奶製品豐富的飲食模式，提供的不僅是優質蛋白、鈣和礦物質，更是一整套「抗炎-抗氧化-調節代謝」的聯合戰隊。

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8個長壽飲食習慣，普通人也能輕鬆做到

到底怎麼吃才算是標準的「果蔬奶豆豐富」飲食呢？總結了8個普通人也能輕鬆做到的原則：

1. 每天吃200～350克新鮮水果

優選蘋果、梨、藍莓、士多啤梨等低升糖指數水果，在兩餐之間食用。

2. 每天至少喝300毫升奶製品

選擇低脂牛奶或無糖酸奶，不要喝含乳飲料。

3. 每天吃點大豆及豆製品

每天吃15～25克大豆或相當量的大豆製品，豆漿、豆腐、香乾等可以換着花樣吃，替代一部分紅肉作為蛋白質來源。

4. 每天吃500克以上蔬菜

其中深色蔬菜（菠菜、西蘭花、胡蘿蔔等）要佔一半以上，先吃蔬菜再吃肉和主食。

5. 用粗糧替代一半精米白麵

糙米、燕麥、粟米、小米都可以，飽腹感更強，熱量更低。

6. 每天喝夠1.5升水

如果實在不喜歡白水，可以加些新鮮檸檬片或者薄荷葉等，也可以選擇喝些茶水。

7. 多用清淡的烹飪方式

多選擇蒸、煮、燉等烹飪方式。同時，每天總體鹽攝入不超過6克，糖控制在每天25克左右。

8. 少吃醃製蔬菜

鹹菜、榨菜、醬菜等儘量不吃，如果實在想吃，每周不超過1次，同時當天要減少其他鹽的攝入。

寫在最後

人生下半場，拼的不是財力，而是健康的身體。這項歷時11年、覆蓋5萬餘人的本土研究用真實數據告訴我們：想要「吃」出長壽，從來不用苛刻節食、刻意忌口，改變全藏在一日三餐的細微選擇裏。日常少吃點醃菜、多添點果蔬，增加豆製品、乳製品，一點點不起眼的飲食調整，在日積月累中就能有效降低全因死亡風險，為健康壽命加碼。

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本文參考資料：

①Wei, C.; Fan, X.; Li, M.; Wang, Z.; Zhou, J.; Lv, J.; Yu, C.; Sun, D.; Pei, P.; Lu, Y.; et al. Dietary Clusters and Mortality Risk in a Chinese Population: The Role of Type 2 Diabetes and Hypertension. Nutrients 2026, 18, 1816.



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