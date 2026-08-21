秀珍菇煮湯有抹布味？台農糧署教3招去除生菇苦澀　痛風者別多食

秀珍菇營養價值高、熱量低，但有人在社群平台反映，煮湯時常飄出「抹布味」。台灣農糧署說明，生菇味與品種特性及保存時間有關，可透過乾炒、醃漬、燜煮改善；營養師則表示，秀珍菇富含蛋白質、維生素（維他命）與礦物質，但部分族群仍應適量食用。



有網友在社群平台上發文表示，每次料理秀珍菇時，都覺得有股濃厚的生菇味，甚至影響湯頭口感。日前她買到秀珍菇回家煮火鍋，清洗的時候就聞到怪味，洗完丟下去煮，接下來覺得整個湯頭都是噁心的「抹布味」，詢問這味道是正常的嗎？

3個料理技巧去除菇味（01製圖）

專家教三招去除生菇味👇👇👇

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秀珍菇有怪味？生菇味未必是腐敗味

貼文一出，吸引熱心網友回應表示，秀珍菇建議到傳統市場買，買之前聞聞看，沒有異味再買。如果是賣場的秀珍菇，則建議買低溫包裝、冷藏保存的，因為若是常溫運送保存，不到冷藏的溫度，秀珍菇很容易因溫度不夠低，根部潮濕，特殊味道就會更強烈。

另外，也有網友分享，料理秀珍菇前，可以用鹽巴、胡椒粉抓一下菇體，讓它出水，會好一些；或在煮之前，用平底鍋乾煸一下，讓它像被烘烤般，減少水分、增加香氣。

台灣農糧署：菇類老化變黃較容易有菇味

對此，台灣農糧署也指出，菇類本身具有獨特風味，所謂「生菇味」除了與不同菇種特性相關，也和採收後的新鮮程度、保存時間有關，不一定代表腐敗。

台灣農糧署表示，菇類存放時間越久，容易開始老化、變黃，料理時也較容易產生較濃烈的菇味。因此購買時應挑選菇體完整、表面光滑、色澤自然、沒有異常褐斑，且沒有酸味或腐敗氣味的產品。

3招除菇味：中小火乾炒讓菇體自然出水

針對人們困擾的生菇味問題，台灣農糧署分享3個料理技巧，可以去除生菇味。

1. 炒久一點

料理秀珍菇可先以中小火乾炒，讓秀珍菇自然出水，再進行後續調味，可減少明顯菇味。

2. 醃久一點

料理前可搭配鹽、醋、胡椒或味噌等調味料稍微醃漬，讓味道更融合。

3. 燜久一點

加入鹽、糖、醬油或料理酒等調味後延長燜煮時間，也有助降低生菇味，使口感更佳。

秀珍菇買回家後別急著洗！5天內食用完畢

台灣農糧署提醒，秀珍菇買回家後不要急著清洗，以免增加水分、加速腐敗，建議直接冷藏保存，並於5天內食用完畢。若菇體開始滲水、表面濕黏、變色或散發酸味，就代表新鮮度下降，不建議繼續食用。

營養師：多醣助抗氧化，消除疲勞調節免疫

台灣營養師簡若庭表示，菇類含有多種生理活性物質，部分研究指出可能具有調節免疫、抗氧化等潛在健康效益。秀珍菇同時含有維生素B群，參與能量代謝，維持神經系統正常運作，對於經常疲勞、飲食不均衡族群，可作為均衡飲食的一部分。

高尿酸血症、痛風急性發作的人別多吃

不過，簡若庭提醒，秀珍菇含有較高的嘌呤及鉀離子，高尿酸血症、痛風急性發作患者，以及腎臟功能不佳者，應避免大量食用，必要時可先諮詢醫師或營養師。

一般健康人群則可將秀珍菇搭配肉類、豆製品及其他蔬菜一起料理，兼顧營養與口感。只要掌握正確保存與烹調方式，不但能減少惱人的生菇味，也能安心享受秀珍菇高蛋白、低熱量的營養優勢。

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