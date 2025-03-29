杏鮑菇營養｜穩血糖增免疫力揀杏鮑菇6招1情況要掉！點保存最好？

杏鮑菇料理是不少人的最愛，不過你知道在日本，杏鮑菇是因為男歌手桑田佳祐才受到民眾矚目嗎？原來當年杏鮑菇在日本推出時名氣不大，直到桑田佳祐在節目中自曝愛吃杏鮑菇才引起轟動。其實除了好吃外，杏鮑菇營養也很多！



杏鮑菇在1993年在日本首次進行人工培育，不過當時並沒有受到注意，銷量也不佳，直到2000年時，桑田佳祐在節目中公開自己迷上杏鮑菇料理，甚至直接從口袋中拿出杏鮑菇，讓全日本民眾都好奇杏鮑菇的滋味，也是這一番神操作，讓杏鮑菇銷量增加10倍。

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杏鮑菇營養好處超多！提升免疫力、穩血糖

究竟讓桑田佳祐癡迷的杏鮑菇有什麼魅力呢？台灣家醫科醫師陳欣湄指出，杏鮑菇等菇類含多醣體，對於免疫保護有一定效果，推薦大家多吃天然食物加上菇類，能夠保護免疫力。

杏鮑菇營養價值豐富，台灣營養師彭逸珊表示，以100克為1份，杏鮑菇熱量為41卡、蛋白質有2.7克、膳食纖維3.1克、葉酸則比鴻喜菇、金針菇、美白菇、香菇、猴頭菇高，足足有42.4ug，鉀含量則為272毫克。

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杏鮑菇穩血糖

彭逸珊說，無論是燒烤、火鍋等各式料理，都很常出現杏鮑菇、香菇等菇類食物，菇類具有低卡、高纖的特性，可幫助延緩血糖上升、提升飽足感、促腸道蠕動等功能，是減重族群的好朋友。

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乾炒杏鮑菇食譜

杏鮑菇保存方法

不過好吃杏鮑菇該怎麼挑？該如何料理才能多汁又美味？台灣農業部也曾分享挑選杏鮑菇的方法，最好選擇外觀完整、大小適中的杏鮑菇，長度最好是10～15公分長度，菇柄肥厚具乳白色、輕輕按壓起來有彈性，無酸敗味而有菇類的清香，不要購買水浸狀的杏鮑菇。

杏鮑菇買回家最好冷凍保存，不建議在雪箱超過2週時間，如果杏鮑菇已有黏液或變黃，建議就不要食用了，以免不小心吃壞肚子，傷害身體健康。

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