香菇禁忌｜57歲男吃香菇滿身鞭痕！醫揭關鍵原因+1種菇生吃可致癌

香菇皮膚炎｜香菇禁忌｜香菇被譽為「菌中之王」，可增強免疫力、護心血管。無論是煎、炒或用來煲湯都十分美味。不過若吃了未煮熟的香菇分分鐘引發皮膚炎，出現一道道的「鞭打痕」。到底哪些菇宜生吃，哪些不宜？



一名57歲的男子吃了未煮熟的香菇，僅3日身體和雙腿便出現了一條條像被鞭打過的紅痕，確診為「香菇皮膚炎」。（老辜營養與科學@Facebook）

香菇禁忌｜57歲男吃未煮熟香菇致滿身「鞭痕」

台灣營養師老辜在其Facebook專頁「老辜營養與科學」發文分享，一名57歲的男子吃了未煮熟的香菇，僅3日身體和雙腿便出現了一條條像被鞭打過的紅痕，還伴隨輕微發癢。就醫後確診為「香菇皮膚炎」，所幸經過治療，1周後便完全消退。

香菇皮膚炎是因為吃了生的或沒煮熟的香菇，所引起的皮膚發炎反應。（pixabay@Laila）

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香菇禁忌｜香菇皮膚炎是過敏嗎？症狀是什麼？

香菇皮膚炎是因為吃了生的或沒煮熟的香菇，所引起的皮膚發炎反應。香菇含有一種叫「香菇多醣」的毒素，會刺激身體分泌白介素，導致血管擴張、出血和皮疹。其特徵是皮膚會出現一條條又紅又癢的線狀小丘疹，看起來像被鞭子抽打過一樣，因此又叫「鞭撻樣皮炎」。除了皮膚紅疹，還有些患者會出現局部水腫、全身無力、發燒、嘴唇刺痛、吞嚥困難、腹瀉等症狀。一般會在24小時內發作，最慢則可能拖到5天才出現。不過不用太擔心，這屬於自限性疾病，即使不治療，平均約12天左右也會自行痊癒。

鞭撻樣皮炎症狀：

1. 皮膚紅疹：身上會出現一條條又紅又癢的線狀小丘疹

2. 局部水腫

3. 全身無力

4. 發燒

5. 嘴唇刺痛

6. 吞嚥困難

7. 腹瀉



未煮熟的金針菇中含「秋水仙素」，會刺激胃腸及呼吸道黏膜，極易引發食物中毒。（AI生成圖片）

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香菇禁忌｜2招分辨香菇熟度 金針菇都高危

香菇的毒素不耐热，一般100℃下半小时就可失去活性。日常在食用時可留意，若香菇煮熟後，顏色會變深，入口有嚼勁；反之则口感生澀，有股菇腥味。另外，還有金針菇，未煮熟的金針菇中含「秋水仙素」，會刺激胃腸及呼吸道黏膜，極易引發食物中毒。因此，無論是什麼菇最好都要煮熟再吃。

香菇生／熟分別 熟香菇 顏色會變深，入口有嚼勁 未熟香菇 口感生澀，有股菇腥味

白蘑菇含有一種叫做蘑菇鹼的毒素，具有致癌性。（magnific）

香菇皮膚炎｜白蘑菇含1毒素有致癌風險

沙律中經常出現的白蘑菇，之所以可以被生吃，是因為它們在嚴格無菌的人工環境中栽培，極少受到寄生蟲或細菌污染。不過長期大量生食並不安全，因白蘑菇含有一種叫做蘑菇鹼的毒素，具有致癌性。相反，只要煮熟或用微波爐加熱就可以破壞其含量。

參考資料：NutritionFacts.org