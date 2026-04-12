薯仔發芽含毒素可致腹瀉呼吸困難！網友3招保鮮　4食物發芽都能吃

Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」近日有網友發文表示，自己於2026年3月21日購買的馬鈴薯（薯仔），放到2026年3月29日準備料理時才發現已經發芽，讓他相當疑惑，是否是存放時間過久所致。由於平時較少購買馬鈴薯，對於保存方式不熟悉。



不少網友在留言區指出，馬鈴薯本身就屬於容易發芽的食材，若保存環境不當，確實可能在短時間內出現發芽狀況。有人提到放在室外容易加速變質，建議應放入冰箱保存；也有人分享會在購買後先蒸熟再冷凍，以延長保存期限。另有網友表示，若將馬鈴薯與蘋果放在一起，利用蘋果釋放的氣體，或許有助於延緩發芽速度。

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不過也有不少留言持較保守態度，認為發芽的馬鈴薯不建議再食用，應直接丟棄以免影響健康；甚至有人笑稱可以埋回土裡繼續種植：

「用土把它埋起來，過一陣子就有馬鈴薯好吃了，不能見光所以要常覆土」



對於發芽食材是否能食用，台灣營養師林俐岑曾指出，其中最需要注意的就是馬鈴薯。當馬鈴薯發芽或表皮變綠時，會產生名為「龍葵鹼」的神經毒素，誤食後可能在數小時內出現噁心、腹瀉等不適，嚴重時甚至可能引發頭痛、神經麻痺或呼吸困難。此外，這類毒素具有耐高溫特性，即使經過烹煮也難以去除，因此只要發芽就不建議再食用，應整顆丟棄較為安全。

相較之下，部分常見食材如地瓜（番薯）、洋蔥、蒜頭與芋頭，即使發芽仍可食用，但口感可能因養分消耗而改變。至於花生則需視保存環境判斷，若因潮濕導致發芽，可能伴隨有害物質產生，建議避免食用。此外，若嫩薑出現發霉或腐爛，也應丟棄。營養師也提醒，若想延長馬鈴薯保存時間，可放置於陰涼避光處，並與蘋果一同存放，有助於減緩發芽情形。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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