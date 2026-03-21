薯仔保存｜台農糧署教3招延長保鮮逾1個月　與1水果同放抑制發芽

薯仔（馬鈴薯）發芽會產生毒素，不能再吃。有網友發問，怎樣才能讓薯仔放久一點不發芽？台灣農糧署建議將薯仔與一種水果一同裝袋，可延緩薯仔發芽，還能透過冷藏與冷凍預處理等技巧，延長食用期限，不但兼顧食安，還能讓料理更便利。



一名男子日前在Facebook社團發問，他在美式賣場買一包薯仔，沒幾天就發芽，問網友該如何保存，才能放久一點？不少網友提供妙方，包括放紙袋、放冰箱冷藏，以及「放1至2顆蘋果進去，一起密封、冷藏」。網友說，這樣至少可放一周以上，還有人表示「放半個月沒問題」，熱心人士還提醒，「薯仔照到光很容易發芽，要注意避光」。

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薯仔發芽整顆有毒不可吃

台灣農糧署表示，薯仔具有飽足感，很適合減肥時用來替換白飯，但薯仔若保存不當，一旦芽眼與芽根開始變綠，整顆薯仔會產生大量的「茄鹼」，即使切除芽眼或加溫也無法完全去除毒性，只能整顆丟棄。薯仔有什麼保存密技嗎？

台灣農糧署傳授薯仔的保存方式3招，可延長保鮮及食用期限。

薯仔和蘋果放一起可抑制發芽

將薯仔與蘋果一同裝袋，成熟蘋果會釋放乙烯，可抑制薯仔芽眼細胞生長，使生長素累積不足，進而延緩發芽。若家中環境乾爽，可放在避光、通風的陰涼處，實務上約可延長保存7天，但仍需定期檢查狀態。

裝入洞洞袋冷藏 降低發芽速度

若居家環境偏潮濕，則可將薯仔（同樣可與蘋果放一起）裝入打洞的塑膠袋，放入冰箱冷藏室保存，但要注意避免與洋蔥等食材同放，以免容易互相影響。冷藏能降低發芽速度，也能減少腐敗風險，是台灣家庭較穩定的保存選擇之一。

蒸熟冷凍延長保存期限

大量購買又短期吃不完時，可先將薯仔洗淨蒸熟，去皮後切塊、壓泥，分裝冷凍保存。冷凍後可用於濃湯、燉菜或薯仔泥，保存時間約1個月，不僅延長保存期限，也能減少食材浪費，提升料理效率。

薯仔泥可替代勾芡粉

台灣農糧署表示，蒸熟的薯仔打成泥後，可取代市售太白粉或修飾澱粉，作為天然勾芡使用，不僅成分單純，也讓料理口感更滑順。多餘的薯仔泥同樣可冷凍保存，取用方便，是家庭料理實用的小技巧。

擔心薯仔不耐放，發芽會有毒素嗎？這些方法快來試試吧！

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