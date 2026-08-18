食隔夜西瓜狂吞8千細菌？研究揭用錯刀細菌暴增53倍！附正確保存

夏天最幸福的事是甚麼？答案往往離不開空調、WiFi和西瓜，尤其是從冰箱（雪櫃）裏拿出來的冰鎮西瓜，一口下去，透心涼，讓人瞬間消暑。



不過，有傳言稱隔夜西瓜一口就能吃下8400個細菌，那麼事實真相果真如此嗎？據了解，人體腸道內有上百億細菌，8400這個數字連零頭都不到。

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實驗表明，如果用乾淨的刀切西瓜，冷藏24小時後，每25克西瓜中僅有160個菌落。而如果用切過生肉的髒刀切西瓜，同樣冷藏24小時，每25克西瓜中則含有8400個菌落。

也就是說，細菌的數量與刀具有直接關係。因此，切西瓜前一定要洗淨刀具和砧板，切勿與切生肉的刀混用。一般來說，一個健康完整的西瓜，內部基本上是無菌的。

但一旦切開，它就會接觸外界的細菌，從而隨着時間延長，開始進入腐敗變質的過程。西瓜內部只要進了細菌，在室温下放置一兩天就會腐敗變質。

冰箱並非保險箱，特別是當冰箱管理不當時，交叉污染各種微生物的風險會顯著增大。切開的西瓜絕不能直接與生蔬菜、生豆腐擠在一起，更不能讓它接觸到生肉、生魚、生海鮮等生鮮食材。

蓋上乾淨的保鮮膜，雖然不能完全防止病菌增殖，但也不會大幅度增加微生物的繁殖速度。它的主要意義在於，避免西瓜與冰箱裏的其他食物發生交叉污染。

在夏日暢享西瓜美味的同時，對待隔夜西瓜一定要保持謹慎。掌握正確的保存、判斷和食用方法，才能讓我們在炎炎夏日既享受西瓜帶來的清涼甜蜜，又吃得健康放心。

若聞到西瓜有刺鼻、腐臭等異味，說明西瓜已經變質，應立即丟棄，切勿食用。安全享用，才是夏日吃瓜的正確方式。

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