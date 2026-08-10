防腐劑｜元朗街市牛肉驗出違規防腐劑！6食物也高危1種1啖可致命

防腐劑｜牛肉｜近日食物安全中心公佈，在元朗大橋街市一個肉檔的新鮮牛肉樣本中，驗出有防腐劑二氧化硫。據了解，二氧化硫不可在新鮮肉類中使用，極傷害消化系統。事實上，不只牛肉，還有牛百葉、腐竹、腸粉以及豬肉丸等也極易被違法添加防腐劑。到底該如何分辨？



近日食物安全中心公佈，在元朗大橋街市一個肉檔的新鮮牛肉樣本中，驗出有防腐劑二氧化硫，正在跟進事件。（資料圖片）

防腐劑｜食安揭元朗街市牛肉 驗出防腐劑二氧化硫

食物安全中心的發言人表示，元朗街市攤檔的牛肉樣本被驗出含量達785ppm的二氧化硫，中心正在跟進調查。二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾果、醃菜和香腸等食品中，但嚴禁加在新鮮或冰鮮肉類中。因為剛切開的新鮮肉原本是紫紅色，擺放得愈久就會氧化，逐漸變為褐色。所以有個別商販為了讓肉看起來新鮮，就會違法添加二氧化硫來誤導消費者。

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二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾果、醃菜和香腸等食品中，但嚴禁加在新鮮或冰鮮肉類中。(資料圖片)

防腐劑｜二氧化硫是什麼？有什麼危害？

不過亦無需太過擔心，二氧化硫可溶於水，清洗和烹煮就可去除大部分，一般情況下，不會影響人體健康，但若果是對其過敏的人，吃完後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等症狀，需要特別留意。食安中心建議，購買新鮮肉類時，可留意以下幾點。

~過於鮮紅、長時間不變色的肉類勿買。

~賣肉時，最好選擇信譽良好的店鋪。



防腐劑｜不同食物所含的防腐劑

事實上，防腐劑在日常飲食中無孔不入，就連腐竹、牛百葉、腸粉等都常被惡意添加防腐劑來保持口感。其中1種防腐劑成年人僅吃1湯匙就會致命。

早前就有不法分子為了提升豬肉丸的口感，就在豬肉中添加硼砂，成年人僅15克就會致命。（magnific）

1. 豬肉丸／腐竹／腸粉／糉子／麵條 含有硼砂1啖即致命

硼砂是一種極易溶於水的白色粉末或無色晶體，若塗在豬肉中，可以防止脫水達到保鮮的效果。吃落肚後，很難代謝排出，還會在胃酸的作用下變成「硼酸」。長期過量攝取會導致消化不良、食欲不振、體重減輕等症狀，嚴重會引發嘔吐、腹瀉、紅斑，甚至休克。成年人僅需1至3克左右的硼砂就會中毒，15克（約1湯匙）則致命。

據《南方日報》報導，早前就有不法分子為了提升豬肉丸的口感，就在豬肉中添加硼砂，售出約4000斤，涉案金額達9萬元，經法院查明，最終被重罰90萬元。不只豬肉，還有腐竹、糉子、腸粉、麵條等都高危，可從以下4招分辨：

分辨是否含有「硼砂」方法：

1. 若食品色澤異常鮮亮忌買。

2. 如果肉類表面殘留白色粉末，且觸感黏膩；米麵製品濕潤時，摸起來有滑膩感，則要留意。

3. 食物會散發微弱的鹼味，不建議買。

4. 用pH試紙測試，如果變成藍色，就代表可能含有硼砂。



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牛肚，含有工業甲醛恐致白血病（istock）

2. 牛百葉 含有工業甲醛恐致白血病

工業甲醛也就是「福爾馬林」，具有極強的殺菌和防腐能力，用它泡過的食物，質地會變得非常爽脆、色澤鮮亮。若人長期接觸，會出現頭暈、頭痛、惡心、嘔吐等，嚴重還會導致白血病。據《央廣網》報道，2025年9月重慶铜梁區的不法商家就因使用甲醛溶液浸泡千層肚、牛百葉，被市場監管局查獲。因此，買牛肚時，若出現以下3情況，就不要買。

分辨是否含有「甲醛」方法：

1. 如果牛肚看起來特別白，則可能是用雙氧水（過氧化氫）和甲醛漂白而成。

2. 牛肚異常肥大、飽滿。

3. 用手一捏很容易碎，加熱後會迅速萎縮。



參考資料：《環球網》、《阜平縣人民政府》、《央視新聞客戶端》