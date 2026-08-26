紅豆沙食譜｜陳皮紅豆沙簡易做法+鼎爺1招紅豆快速起沙免冰凍

紅豆沙食譜做法｜經典中式糖水紅豆沙，無論糖水小店、飲宴聚會，到處都是紅豆沙的踪影。紅豆入口軟腍，清甜中帶一股果皮香，做法更可加入蓮子或百合作配料，令味道更豐富。記者請教名廚李家鼎（鼎爺），想紅豆沙「起沙」，煮法有什麼要訣？



紅豆沙做法｜紅豆快速起沙秘訣

讓紅豆沙「起沙」，工夫少不了，紅豆難煮腍，故此鼎爺教「應先把紅豆放在鍋中煮至軟身，用篩子盛起紅豆，把紅豆壓出沙，去豆衣，再繼續煲煮。」鼎爺在早年熱播的《阿爺廚房》節目中，他亦說過，紅豆沙用熬的做法未必能起沙，用壓的就一定可以。

鼎爺在《阿爺廚房》其中一集教煮陳皮蓮子百合紅豆沙。（TVB網上影片截圖）

按圖看鼎爺示範陳皮紅豆沙「起沙」的做法秘訣：

紅豆沙食譜｜快起沙做法1

1 紅豆用清水泡一晚。

2 紅豆煮軟後過篩，用器具壓成紅豆沙，去掉豆衣後，煮出來的紅豆沙沒一般多渣。

鼎爺示範的陳皮蓮子百合紅豆沙。（TVB網上影片截圖）

紅豆沙食譜｜快起沙做法2

除了過篩，不少家庭主婦亦會用冷藏法，只要預先把浸着水的紅豆放在雪櫃冰格約5小時，利用冷縮熱脹的原理，令紅豆受冷收縮，遇熱時脹大，便更易做到起沙的效果。這原理亦適用於煲粥，預先把米放在冰格中冷藏，是令粥更綿、縮短烹調時間的秘訣。

記者愛吃紅豆的口感，因此製作時保留了豆衣，並沒有壓得太爛，輕壓紅豆，味道果然更佳！下冰糖後，煮時可加少許鹽調味，不過鹽的分量不用多，切忌太貪心，否則甜甜的紅豆沙便變成鹹湯了！

紅豆健康功效/小貼士：

在中醫的角度，紅豆具消腫利水的功效，而紅豆含豐富鐵質，能夠促進血液循環，有助身體去水腫。

陳皮紅豆沙食譜

陳皮紅豆沙食譜做法

食譜 陳皮紅豆沙（煮） 材料 紅豆150克、陳皮2塊、清水適量、冰糖適量、鹽1/4茶匙 做法 1.紅豆洗淨、放入大碗內用清水浸一晚。 2.陳皮洗淨，用清水浸軟。 3.煮沸一鍋水，放入紅豆和陳皮，中火煮約1小時。 4.撈起煮至軟身的紅豆放在篩裏，把紅豆壓出沙，可去豆衣或不去。 5.把紅豆倒回鍋中，再煮半小時至1小時，如水太少便添水。 6.紅豆沙煮成後，加入冰糖和鹽調味，至冰糖溶化即成。

攝錄：馮嘉雯、李思敏

剪接：李思敏



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