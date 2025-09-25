糖尿病｜肥膩食物降血糖？專家教高脂飲食5招抗癌降糖 早餐吃最好

糖尿病飲食｜在日常飲食生活中，油脂一直被視為「壞東西」，因為它被認定會導致肥胖和慢性疾病。但有糖尿病專家卻反指，大量食用油脂不但能促進身體燃燒脂肪，還能降低糖尿病或癌症的風險，只要遵從5個食用法則，油膩食物反而會保障健康。



糖尿病飲食｜日本専家：限油增心臟病風險

日本糖尿病專科醫生北里大学北里研究所病院院長補佐、糖尿病中心主管山田悟博士是將限制碳水化合物飲食引入糖尿病治療的頂尖醫生。

山田悟指，「很多人認為，吃很多肉和油會導致脂肪粘附在血管上，增加心臟病和動脈硬化的風險，但這是一種誤解。事實上，有研究表明，限制油脂攝入會增加心臟病的發病率和死亡率。」基於這些研究報告，美國飲食指南於2015年取消了脂肪攝取量的上限。他認為，應拋開先入為主的觀念，更新我們的常識，相信「脂肪可以讓你健康」。

毛舜筠力推印度酥油！維他命A=橄欖油7倍護膚抗氧化8好處點煮都得

多吃肉和油脂會增加心臟病和動脈硬化風險是個謬誤。（Kristya Nugraha@pexels）

糖尿病飲食｜脂肪4大健康效能：

１身體能量來源：脂肪一旦進入體內，就會成為肌肉和腦部的能量來源，並用於製造細胞膜和激素。

２抑制食慾：當攝入脂肪時，小腸會分泌一種叫腸促胰島素的激素，能抑制食慾。因此，當攝入了大量的油，食慾也會同時受到抑制。

３防止肥胖：堅持高脂飲食一個月左右，新陳代謝就會加快，身體將脂肪轉化為能量的能力也會增強。這將使體內多餘的脂肪更容易燃燒，降低肥胖可能。

４預防癌症：血糖也是癌細胞的能量來源，持續的高血糖會導致癌細胞生長。因此，抑制血糖水平的高脂飲食也可以用來預防癌症。

牛油果油功效｜降血壓護眼抗炎8好處點食都得！挑選3招深或淺色好

山田博士認為早餐吃水果並非有益健康，會對控制血糖不利。（Lorilee E@pexels）

糖尿病飲食｜減碳水化合物增脂肪

山田明確指出限制的應是碳水化合物，而不是脂肪。過量攝取碳水化合物會導致餐後血糖升高和波動，增加患糖尿病的風險。白米、水果、糖等食物中的碳水化合物在體內分解成葡萄糖，是提供能量的重要營養素。但若進食後感到疲倦，就可能是過度攝取。他建議，每日碳水化合物攝取量最好限制在70-130公克。一碗白飯（150克）約含54克碳水化合物，一碗醬油拉麵約含72克。

減肥｜低碳飲食必戒4類糖少吃「四白食物」助瘦身 4類人不宜減糖

吃一碗麵已足夠一天碳水化合物的攝取量。（Cats Coming@pexels）

碳水化合物攝取量的減少，以增加脂肪和蛋白質的攝取彌補。「建議每天每公斤體重攝取1.6克蛋白質（如肉類、魚類、蛋類和豆製品）。」若你的體重是50公斤，就應該攝取80克蛋白質（約400克的肉）。山田強調，脂肪的攝取量是沒有限制的。

糖尿病飲食｜脂肪攝取5法則：

1. 限制碳水化合物，攝取足夠的脂肪和蛋白質。



2. 優先攝取脂肪和蛋白質。



3. 早餐要攝取充足的脂肪，既有飽腹感，又可降低之後吃零食的慾望。。



4. 養成攝取脂肪的習慣，並將其作為能量來源。



5. 脂肪可以促進新陳代謝，所以在不運動的時候，更要攝取脂肪。



參考資料：介護ポストセブン greasy food