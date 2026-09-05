30歲上班族自煮為健康　忽略1關鍵不瘦反增磅+內行教慳錢買菜攻略

如果沒有正確的買菜策略，自己煮飯的花費恐怕比天天外食還要昂貴。



一名剛成為「初級大人」的網友發文，發現自己買食材回家煮，伙食費竟然比吃外面還高，讓他好奇租屋族究竟該如何省下餐費。貼文曝光後，有過來人分享「省錢買菜法」，無論是葉菜類、肉類、蛋還是水果都有特別的買法，也提醒買菜不要買太多，避免浪費。

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一名網友在Threads發文，表示身為「初級大人」的他發現，自煮的成本竟然比外食還要高，很好奇租屋族如何節省伙食費？由於他的食材都是去超商購買，也想知道是否去菜市場殺價才會比較便宜。

此文一出，有一位內行網友分享自己整理的「省錢買菜法」。

首先是葉菜類，建議挑當季的買，去傳統市場時請詢問一斤賣多少錢，請老闆直接秤，並多問幾家，如此一來就能知道大致的行情，買回家請用夾鏈袋裝起來，可以冰很久，裝在塑膠袋打結也行。他也透露去市場的優勢是「越常去越便宜」，買到老闆認識最好。

買雞蛋的省錢策略是從常溫蛋下手，超市都有，如果要去傳統市場買，5點就有阿嬤會挑走好蛋了。至於油鹽醬醋類價格差異很大，米的話去雜貨店買最便宜，但如果吃的量不大就不必太糾結價格。

買肉則推薦買冷凍雞胸，買18包雞胸肉一斤只比市場貴20元（台幣）上下，如果搭配優惠券則跟市場價差不多。買魚蝦類的話有些店家會包很多冰「偷斤」，要特別注意單價低的商品。

買水果較為複雜，並不是貴就一定好吃，因為有些貴的水果是送禮用的。水果的種類非常多，批價也有分大小與等級，多買、多比較才能找到最好的水果。最後他提醒，先思考自己飲食習慣與週期，切記不要一次買太多，否則很多食物放到壞掉非常可惜。

此外，線上購物平台小編也建議，租屋族可以把一份食材分兩餐吃，比如一包梅花肉片，今天炒高麗菜吃、明天煮丼飯或火鍋，白飯與蔬菜也是同理，可以先排好菜單再購買食材，更容易控制費用。

自己煮三餐也要注意健康。台灣營養師方慈聲曾在節目分享，有位30幾歲的上班族，想透過自煮來維持健康，沒想到半年後，腰圍卻增加5公分，原因在於食物調味偏重。如果要在家自己煮，建議要買原型食物來烹飪，而且調味很重要，否則自己煮不一定比較健康。

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