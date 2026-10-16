胃癌｜每日飲一杯含糖飲料會增胃癌風險？美國研究揭風險增2.45倍

每天都喝含糖飲料，小心胃癌風險？台灣食安專家韋恩分享一項美國長期研究指出，每天至少喝1份含糖飲料者，與每月不到1份者相比，胃癌發生風險達2.45倍。不過研究屬觀察性研究，僅能顯示兩者存在關聯，並不能證明喝含糖飲料會直接導致胃癌。



食安專家韋恩在Facebook專頁「韋恩的食農生活」發文指出，這項研究由美國麻州總院布萊根癌症中心研究團隊進行，8月發表於《Gastro Hep Advances》期刊。研究分析美國兩個長期世代研究，包括護理師健康研究及健康專業人員追蹤研究，共納入11萬2284人，累積追蹤達320萬人年，期間共發現278例胃癌。

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研究比較每天至少攝取1份含糖飲料，以及每月不到1份者，結果發現前者的胃癌發生風險比後者高2.45倍，95%信賴區間為1.49至4.04，且兩個研究世代呈現相同方向的結果。研究團隊進一步分析含糖飲料中的主要甜味來源「果糖」，發現果糖攝取量越高，胃癌發生率也越高，且這項趨勢在女性身上更為明顯。研究人員認為，糖本身的代謝作用，或攝取過多熱量造成體重增加，可能是值得進一步探討的方向。

值得注意的是，研究同時分析人工甜味劑飲料，並未發現胃癌風險上升。此外，研究團隊也針對幽門螺旋桿菌進行分析，調整相關因素後，含糖飲料及人工甜味劑飲料與幽門螺旋桿菌血清陽性並無關聯，顯示含糖飲料與胃癌之間的關聯，未必是透過增加幽門螺旋桿菌感染造成。

韋恩提醒，這項研究最重要的是看到「關聯」，而不是證明因果關係。研究中的278例胃癌病例，是分散在320萬人年的追蹤期間，因此2.45倍屬於相對風險，並不代表每天喝含 糖飲料的人有2.45倍的絕對機率會罹患胃癌，大家不宜因此過度恐慌。

不過，對台灣人而言，含糖飲料攝取確實值得留意。韋恩指出，手搖飲在台灣相當普遍，一天喝1杯對不少人而言已成為日常。以700毫升全糖飲料估算，一杯糖量約60公克，已高於台灣衛生福利部建議添加糖攝取量不超過每日總熱量10%的原則；以每日2000大卡計算，添加糖一天約不超過50公克。

因此，大家平時應留意含糖飲料攝取頻率與份量，不要把手搖飲、汽水等飲品當成日常補充水分的主要來源。此次研究雖不能直接證明含糖飲料會造成胃癌，但也再次提醒，長期大量攝取糖分對健康可能帶來負擔，飲食習慣仍應適度控制。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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