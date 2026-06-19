減肥｜營養師最不推薦看似健康5飲品！運動飲料喝錯時間最傷腎

許多人減重期間認真運動、嚴格控制飲食，體重卻仍停滯不前，飲料熱量往往是被忽略的關鍵因素。部分看似天然健康的飲品，實際上隱藏大量糖分與熱量，長期每天飲用，累積的熱量攝取不容小覷。



台灣營養師張馨方在Facebook專頁「ViVi營養生活話」發文列出5種她最不推薦的飲料。

5種營養師最不推薦的飲料（Facebook@ViVi營養生活話）

首先是外觀看似天然的水果茶類飲品，她說明，為壓制茶的澀味，業者通常會加入大量糖漿，例如高果糖糖漿，導致液態糖分吸收速度極快，容易使血糖快速上升。

其次是加了奶蓋或焦糖的咖啡，張馨方表示，黑咖啡本身對代謝有幫助，但一旦加入奶蓋、風味糖漿或鮮奶油，性質便截然不同，形成「高糖加高脂」的組合。

第三類是補給型運動飲料。張馨方說明，許多人誤以為運動飲料比白開水更健康，甚至以此取代日常水分補充，但對一般日常活動而言，這類飲料更像是「添加了電解質的糖水」，含糖量不低，且在未大量流汗的情況下攝取過多電解質，反而會增加腎臟的代謝負擔。她強調，唯有持續超過一小時的高強度運動或大量排汗時，身體才真正需要這類補給，其餘時候白開水仍是最佳選擇。

第四類為市售果汁。張馨方指出，水果與果汁不能畫上等號，部分標榜果汁的飲品實際果汁含量極低，糖分經過濃縮後偏高，且膳食纖維含量低。

第五類則是酒精飲料，包括調酒與甜酒，除本身含有熱量外，飲酒後容易使食慾增加、自制力下降，進而搭配高熱量食物，形成多重增重風險。

張馨方在貼文中進一步說明飲料容易導致體重上升的原因，在於錯誤的飲品往往同時具備三項特性：隱藏的高熱量、飽足感低，以及容易形成每日飲用的習慣，長期累積下來影響不容小覷。

針對飲品選擇，張馨方建議，白開水、無糖茶、不加糖及奶精的黑咖啡、無糖豆漿與無糖花草茶，皆為較理想的日常飲品。她提醒，並非完全禁止飲用上述飲料，而是應將「每天一杯」調整為「偶爾一杯」，許多人體重增加的原因，往往不是吃太多，而是喝太多，且最容易踩雷的，正是那些外觀看起來健康的飲料。

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