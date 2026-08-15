含糖飲品增糖尿病風險？醫生：無糖危害更大！3招預防1周上限多少

把含糖飲料當水喝，真的會增加糖尿病風險嗎？



最近一項研究發現，有些人的糖尿病，可能真的與過度攝入糖飲料有一定的關聯。

全球1/10新發2型糖尿病或由含糖飲料導致

2025年1月，《自然·醫學》期刊發表的一項研究表明，全球約1/10的新發2型糖尿病和1/30的新發心血管疾病可能與攝入含糖飲料相關。①

184個國家飲料導致的2型糖尿病和心血管疾病的負擔。（研究截圖）

研究通過對184個國家進行建模估算，發現2020年含糖飲料對全球2型糖尿病發病率的貢獻增加了1.3%，其中年輕人群體的健康負擔明顯高於老年人。①

其實，早在2015年《英國醫學雜誌》上刊發的一篇文章，就對含糖飲料與2型糖尿病的關係做了系統性評價，結果顯示每份/天含糖飲料，患2型糖尿病的風險增加18%。

在2010-2020年的10年間，飲用含糖飲料與美國4%-13%的2型糖尿病發病率、英國2%-6%的2型糖尿病發病率有關，結果證實含糖飲料的消費量越高，2型糖尿病的發病率越高。③

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含糖飲料會大大增加糖尿病風險

中國航空總醫院內分泌科主任方紅娟2025年1月8日在接受人民日報健康客戶端採訪時介紹，飲料中的添加糖會迅速提高血糖和胰島素水平。長期下去可能導致或加重高胰島素血癥和胰島素抵抗。

與此同時，含糖飲料的熱量高、營養素密度低，且不易產生飽腹感，很多人在不知不覺中攝入過多。糖友往往不會因飲用含糖飲料而減少其他食物的攝入量，這導致總熱量的攝入超過消耗，進而加重肥胖及糖脂代謝異常。②

代糖飲料或比含糖飲料危害更大

很多人認為「含糖飲料」不健康，那麼換成「無糖飲料」不就好了？然而你可能不知道，無糖飲料正是人工甜味劑的「聚集地」。

中國解放軍總醫院第一醫學中心內分泌科主任母義明2022年接受北京青年報採訪時表示，代糖食品尤其是很多無糖飲料，其實對人體是沒有好處的。最近有很多研究發現，長期喝無糖飲料，如果它是加了甜味劑，那它和含糖飲料在導致糖尿病發生方面並沒有本質區別。相反地，這些無糖的、甜的飲料，在導致糖尿病和心血管疾病發生方面，可能比喝甜的含糖飲料危害更大。④

湖北省武漢市長江航運總醫院·武漢腦科醫院腎病內分泌科醫師譚金枚2021年接受極目新聞採訪時也表示，無糖並不代表沒有糖，只是不含蔗糖、葡萄糖等升糖成分，而採用形式各異的人造甜味劑代替。

一旦甜味劑攝入過多，不僅會刺激胰島素產生，影響胰島素受體的敏感度下降，還會反射性地增強食慾，導致熱量超標。所以，長期喝無糖飲料代替正常飲用水，會加速機體代謝失控，引發糖尿病。⑤

經常喝飲料的人，記住這幾點

1. 最健康的還是白開水

首選飲品是白開水。如果不喜歡喝沒有味道的白水，可以在白水中加1-2片新鮮檸檬片或3-4片薄荷葉，來增加水的色彩和味道。⑥

2. 喝飲料一周不超一罐

2023年，四川大學華西醫院的研究團隊在《英國醫學雜誌》發表的一項研究列舉了含糖飲料的種種危害，並給出了建議：每周的含糖飲料攝入量應控制在一份以下（即200-355毫升）。

也就是一周內最好不要喝超過一聽易拉罐（約335毫升）含糖飲料。⑦

3. 日常可以適量喝點茶

北京市疾病預防控制中心孟璐璐2024年在大眾健康雜誌刊文介紹，適量飲茶，不但可以補充水分，而且對健康有益。飲茶可降低心血管疾病、糖尿病及胃癌的發病風險。

一般人不宜大量飲用濃茶。提醒大家注意沖泡茶葉的水温和方式。沖泡紅茶的水温以接近100攝氏度為宜，沖泡綠茶的水温以80攝氏度為宜，泡2-3分鐘即可。⑥

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本文綜合自：

①Burdens of type 2 diabetes and cardiovascular disease attributable to sugar-sweetened beverages in 184 countries.nature medicine.2025.

https://www.nature.com/articles/s41591-024-03345-4

②2025-01-08人民日報健康客戶端《全球1/10新發2型糖尿病或由含糖飲料導致》

③Imamura F, O'Connor L, Ye Z, Mursu J, Hayashino Y, Bhupathiraju SN, et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. BMJ 2015, 351: h3576.

④2022-07-30北京青年報《喝無糖飲料真的更健康嗎？》

⑤2021-10-20極目新聞《無糖飲料當水喝，男子突發糖尿病，專家：「0糖」敞開喝仍存健康隱患》

⑥2024-06-26 大眾健康雜誌《兩招戒掉含糖飲料》

⑦Dietary sugar consumption and health: umbrella review.

https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071609



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