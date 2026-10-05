蒜頭保存｜蒜頭放雪櫃全發霉？專家教4招正確保存法　放1年也不壞

蒜頭是一種常見的調味食材，不管是西洋料理或中華料理都能看到其身影，蒜頭也具豐富營養，能增強免疫力預防感冒，也能促進消化，減少脹氣。



而常見商家將蒜頭剝皮販賣，近期有網友表示，自己在超市看到真空包裝的去皮蒜頭，有網友在下方留言提醒，「這個開封後要趕快用完，不然會發霉壞光」。在Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」更有網友提問，蒜仁在開包裝後，應如何保存呢？

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蒜頭用不完別直接放雪櫃！

近期有網友表示，自己在超市看到真空包裝的去皮蒜頭仁，讓他開心直呼，「煮飯人看到會瘋掉」，即有網友在下方留言提醒，「這個開封後要趕快用完，不然會發霉壞光」。

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」分享，買了一袋剝好皮、密封夾鏈袋包裝的冷藏蒜仁，沒用完整包放雪櫃，「幾天沒拿出，蒜頭發霉了」。不少人建議，沒用完、已剝皮的蒜仁最好冰冷凍保存。

對此，蒜頭廠商「黑蒜伯」於官網曾表示，蒜頭的保存關鍵為「乾燥」，曬乾之後的蒜頭，不需放在雪櫃保存，只要確保存放環境是乾燥、陰涼、通風、黑暗即可。可自行以日曬方式將整顆蒜球曬乾約 1－1.5個月，蒜頭的外皮如同一層保護膜。而曬乾的蒜球放陽台通風處並蓋上不透光的布，「就能保存長達將近1年」。

大蒜發芽可以吃嗎？

黑蒜伯也提醒，根據台灣農業部的資訊，大蒜發芽沒有毒，可以食用，不過，因為在發芽過程中，會消耗掉營養物質，導致蒜瓣乾癟，營養價值降低，香氣跟口感味道也會比較差一點。

不同蒜頭有不同保存期限，保存方法也不同

1. 完整蒜頭（保留蒂頭未剝皮）

保存期限：6個月以上

黑蒜伯官網指出，完整蒜頭通常完整保留蒂頭、未剝皮、未經處理過的蒜頭，曬乾後只要持續存放在乾燥、陰涼、通風、黑暗且接近室溫的地方，並盡量遠離高溫，至少可以保存6個月。

不過，不建議放進雪櫃保存，因為雪櫃裡頭的溫度和濕度，可能會導致蒜頭發芽，進而影響到蒜頭的味道與口感。

也有網友分享，蒜頭曬乾後，可放置於陽台通風，蓋上不透光的布，基本上就能保存長達將近一年。

2.單瓣蒜頭（未剝皮）

保存時間：3週－1年以上

黑蒜伯官網提醒，如果是未剝皮的單瓣蒜頭，一樣必須存放在乾燥、陰涼、通風、黑暗的地方，如此大約可以保存三週。

若想保存得久一點，可以準備密封容器，先在底層鋪上報紙，然後放入蒜瓣。然後依照報紙、蒜頭、報紙、蒜頭的順序一層一層疊起來，最後再密封，如此可以保存長達數個月。

有網友分享，可以準備玻璃罐，將曬乾的蒜瓣放入罐中並旋緊密封，放入雪櫃冷藏可以保存長達15個月。

3.已剝皮的蒜頭（整顆蒜仁）

保存時間：1週

黑蒜伯提醒，剝皮後的蒜頭能直接接觸到空氣，其新鮮程度就會快速降低，建議放在雪櫃內冷藏，最多僅能維持一週。

4. 處理過的蒜頭（蒜末或蒜片）

保存時間：1天 ~ 3天

黑蒜伯表示，蒜仁如果已經切片，最好是當天就要使用完畢，最多也只能保存一天。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蒜頭用不完別直接放冰箱！專家1招「延長保存期限」，放超過1年都不乾癟發霉】

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