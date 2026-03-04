蒜頭保存｜內行人教2招處理不發芽發霉！保鮮逾半年！附步驟+技巧

許多人趁著大蒜盛產，購入許多蒜頭，希望妥善保存，能夠延長使用時間，再蒜頭價格提升時，就能用先前的囤貨。



不過，過量的蒜頭除了炒菜用掉，蒜頭該如何保存材新鮮？對此，就有網友分享自己做蒜油的方式。表示這種做法，不只能延長保存，想要炒菜時只要挖一匙下鍋就好，不用每次都剝皮。

大蒜別只會放陰涼處！內行教2正確保存方式 辛香味十足延長保鮮半年

大蒜的保存方法（01製圖）

有網友在Facebook社團「家常菜」上分享，她製作蒜頭油的實用心得，不只解決了蒜頭保存問題，也讓平時下廚更省時省力。整個流程從清洗、絞碎到炒香、分裝、冷藏冷凍，步驟清楚簡單，適合常備在家使用。他在貼文中大方分享做法：

1. 日常蒜油

處理步驟

將去膜、洗淨、晾乾的蒜頭去蒂後用絞碎機打碎，接著倒入炒鍋中，加入可淹過蒜末的食用油（如芥花油），並加一小匙鹽。用小火慢炒，待油滾即熄火。

保存方式與技巧

裝瓶蓋上蓋子倒置放涼，一瓶冷藏使用，其餘冷凍備存，延長保存期限、避免蒜頭變質。

事主表示，這樣做不僅能防止蒜頭發芽、腐壞，也省去每次烹飪前剝皮、壓蒜的麻煩，再也不必天天洗滿是蒜味的菜刀和砧板。

除了這篇貼文，也有其他網友分享自己做蒜油的妙招，該名網友表示中秋過後蒜頭開始發芽或萎縮，她會將多餘蒜頭分別製作成「油漬蒜末」與「醬油蒜蓉」，不僅延長保存期限，還能讓平日做菜更加方便。

2. 油漬蒜末和醬油蒜蓉

處理步驟

將蒜頭剝皮後清洗、晾乾，務必確保無水分殘留，再以絞碎機或乾燥砧板與菜刀切成蒜末。裝入乾淨玻璃瓶後，加入油（如橄欖油、沙拉油）或醬油，用乾淨筷子攪拌均勻，確保每一口蒜蓉都有完全浸泡。事主建議：

油漬蒜末：用於日常炒菜、爆香料理；

橄欖油版：特別適合拌義大利麵、燉煮西式料理；

醬油蒜蓉：可用於拌青菜、沾醬、甚至滷肉調味，風味層次更提升。



保存方式與技巧

事主提醒「千萬不能碰到水」，避免縮短保存壽命或導致發酵變質。完成後分裝，一瓶冷藏、其他冷凍，待冷藏那罐用完再退冰下一罐，確保每次使用的新鮮度與衛生。

貼文下方有網友詢問可以保存多久，事主回應「冷凍放較久，我每天煮，用量大，這些大概過年左右用完。」

