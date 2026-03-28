大蒜功效｜護心抗癌延壽超10%4類人不宜　推薦3吃法治乾咳要點食?

大蒜是廚房中常見的養生調味品，巧用這味家常食材可幫助緩解諸多身體不適。如今，又找到了新的讓你愛上吃蒜的理由。研究顯示經常吃大蒜或可使壽命延長超10%，不僅可以幫助抑制腫瘤生長，讓抗癌免疫細胞「滿血復活」，還能改善代謝和認知，延壽效果超越二甲雙胍。

本文審核專家：中國中醫科學院廣安門醫院老年病科主任醫師王淑麗



掌握這3個方法，讓大蒜髮揮最佳保健效果，這個春天，不妨讓大蒜從「調味劑」變身「養生搭子」。

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經常吃大蒜不僅可延長壽命 還能抑制腫瘤生長？

1. 常吃大蒜可幫助抑制腫瘤生長

近期，來自中山大學腫瘤防治中心的研究團隊發表於Cancer Discovery的一項研究表明，大蒜中的活性成分S-烯丙基-L-半胱氨酸不僅能顯著促進自然殺傷細胞（NK細胞）向腫瘤組織浸潤，還能逆轉CD8⁺T細胞的耗竭狀態，讓那些在腫瘤微環境中「打疲了」的免疫細胞重新恢復戰鬥力。當其與化療和免疫治療聯合使用時，抗腫瘤效果被放大，腫瘤生長被抑制。

在抗癌方面，大蒜素能抑制部分致癌物質在人體內合成，比如亞硝胺。大蒜中的含硫化合物，如甾醇、麥角甾醇、胡蘿蔔苷、芹菜素、木犀草素、槲皮素及硫代亞磺酸酯等，均能幫助抑制腫瘤細胞生長。

多項流行病學薈萃分析顯示，常吃大蒜可使胃癌風險降低約50%，結直腸癌風險降低30%～40%；部分高攝入人群研究中，風險降低幅度可達約67%。

研究表明常吃大蒜可幫助抑制腫瘤生長（《Cancer Discovery》）

2. 常吃大蒜或可幫助延長壽命 改善代謝和認知

大蒜中富含的二烯丙基硫化物（DAS，如大蒜素、二烯丙基二硫醚等）同樣是「寶藏」。

2025年底，西班牙塞維利亞大學研究團隊在《Cell Metabolism》發表的研究發現，大蒜中的天然二烯丙基硫化物可通過非酶促方式提升硫化氫（H₂S）生成，顯著延長雄性小鼠的壽命（中位壽命延長11.4%）與健康壽命，並改善代謝、神經認知與運動功能。

常吃大蒜或可幫助延長壽命 改善代謝和認知（《Cell Metabolism》）

大蒜的真正功效你了解多少？

春季的蒜在一年之中營養突出，並且口感嫩、味道香。春季食用大蒜，還可預防春季常見的呼吸道感染病。

古籍早有記載，大蒜能「主散癰腫，除風邪，殺毒氣」；現代研究更證實，其富含的大蒜素是天然「廣譜抗菌劑」，可抑制葡萄球菌、肺炎鏈球菌等多種致病菌。

大蒜能「主散癰腫，除風邪，殺毒氣」（CCTV生活圈）

1. 天然青黴素

大蒜除了包含8種人體必需氨基酸以外，還富含大蒜素、硒、有機硫化物等營養成分。

大蒜素具有增進食慾、抗菌消炎、增強免疫力的作用，對多種球菌、桿菌等細菌有抑制和殺滅作用，比如葡萄球菌、肺炎鏈球菌等，所以大蒜也被稱為「天然青黴素」。

2. 保護心血管

在心血管保護方面，哈佛大學一項長達6年的研究發現，每周食用大蒜2～3次的人群，患心血管疾病的風險比不食用者降低了13.2%。

長期適量食用大蒜能夠降低血液黏稠度、調節膽固醇水平、擴張血管，從而起到保護心血管的作用，這些功效確實有科學依據，但需要長期適量攝入才能顯現。

3. 大蒜的其他健康功效

食用大蒜能增強免疫力，使神經系統代謝保持正常，防治神經痛。

大蒜的乙醇提取物、大蒜素、蒜氨酸、大蒜油等，均有保護肝臟的功能。

大蒜能減輕放射性物質對人體的損害。

掌握3個方法 充分發揮大蒜保健效果

要獲得大蒜的保健效果，掌握正確的食用方法至關重要：

1. 切碎靜置再食用

新鮮大蒜中並沒有大蒜素，當大蒜組織被破壞（如切割或擠壓），其內在物質受到外力作用後才會生成大蒜素。並且大蒜越碎，產生的大蒜素就越多，所以最好把大蒜搗成蒜泥，靜置15分鐘後再食用，讓大蒜素充分生成。

推薦吃法1：蒜泥

推薦吃法2：蒸大蒜水

春季乾咳、咽喉不適時，「大蒜蒸水」是流傳較廣的食療方。

具體操作

取3瓣大蒜搗碎，放入碗中加冰糖和水，加蓋後大火燒開轉小火蒸15分鐘。

咳嗽症狀較輕者每日飲用1次，症狀較重者可每日飲用3次（蒜可不食，僅喝水）。

注意：大蒜素能抑制細菌、緩解呼吸道症狀，但食療僅適用於輕度乾咳。若咳嗽持續超一周或伴隨發熱、胸痛，務必及時就醫，避免延誤病情



2. 嚴格控制食用量

健康人群每天食用2～3瓣大蒜即可，胃腸敏感、急慢性胃炎、胃腸道潰瘍、以及患眼部疾病的人群，應避免食用大蒜等辛辣刺激食物。

服用抗凝藥物的人要小心：大蒜會增強抗凝藥物效果，可能導致出血風險增加，正在服用阿司匹林、華法林的患者，以及術前患者需要至少提前1周停止生吃大蒜。

3. 慢火熗鍋

大蒜的有效成分在高温下會被破壞。因此，如果想增加一些蒜香味，可以在油不太熱時，煎蒜片至兩面微黃就可以了。這樣既能釋放蒜香，又能儘量保留大蒜的營養作用。

烹飪大蒜時，也要注意時間別太久、温度別太高，有助於保留大蒜營養。

科學食用大蒜核心要點

1.經常吃大蒜的好處：

幫助延長壽命、改善代謝和認知、抑制腫瘤生長、預防呼吸道感染病、增進食慾、抗菌消炎、增強免疫力、幫助抗癌、保護心血管、防治神經痛、保護肝臟、減輕放射性物質對人體的損害。

2.掌握這3個方法，充分發揮大蒜保健效果：

切碎靜置再食用；嚴格控制食用量；慢火熗鍋。

3.胃腸敏感、急慢性胃炎、胃腸道潰瘍、以及患眼部疾病的人群，應避免食用大蒜等辛辣刺激食物。



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