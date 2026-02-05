剝蒜頭貼士｜台北農產教蒜頭剝皮4秘訣　網友分享1招蒜皮自然脫落

蒜頭是許多家庭的常備食材，炒菜、燉湯加入蒜頭提味都相當好用，但蒜頭皮有時候很難剝讓人十分困擾。



有網友分享，一口氣要剝大量蒜頭時，不僅耗時，剝完手還會辣辣的，後來發現先將蒜頭提前冷凍後，就能用手很容易地把皮搓下來。此外，北農（台北農產）也曾分享四招蒜頭去皮法，教大家方面快速就能剝除蒜頭皮。

網友在Facebook社團《家常菜》上分享，要一口氣剝大量蒜頭時，不只要剝很久，有時候手還會覺得辣辣的疼痛，後來發現只要先把蒜頭全部丟冷凍，隔天或隔幾個小時拿出來退冰一下，再用水及手搓洗，很容易就全數脫皮。事主還補充，剝好的蒜頭可以丟入攪碎機、加點橄欖油絞碎，再放入軟製的製冰盒放進冷凍，要煮的時候，就可以輕鬆拿一個出來炒菜。

北農教4招，大蒜皮不用剝自動脫落

北農也曾在Facebook專業上分享4種快速剝蒜秘訣，只要用簡單廚房工具就能快速剝蒜頭皮：

1. 刀背拍蒜法

將蒜頭平躺放在砧板上，用菜刀刀面將蒜頭拍扁，就能將蒜頭皮分離後剝除。

2. 溫水剝蒜法

先用菜刀將蒜頭去尾，在將蒜頭浸泡在60～70度溫水中，泡10～30分鐘，等待蒜皮軟化後就能將蒜頭取出剝皮。這個方法會讓蒜頭因為泡水而蒜味變淡，所沒有要馬上使用，須放冷凍保存。

3. 搖晃剝蒜法

將大蒜放進保鮮盒內，蓋上蓋子後上下搖晃，使蒜頭跟容器內摩擦讓皮掉落，注意搖晃時蒜頭要保持乾燥，才能成功剝皮。

4. 微波爐剝蒜法

將大蒜放進微波爐加熱，1～5個蒜瓣微波約5～7秒，就能使蒜皮乾燥裂開後輕鬆取出大蒜，要注意不能為剝過久，會讓蒜頭變熟、蒜味降低。

