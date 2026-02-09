生蟲｜32歲女不吃生食卻排3米寄生蟲！醫揭1煮食習慣惹禍+5招預防

食物安全｜魚生寄生蟲｜提到寄生蟲，多數人第一反應是吃魚生、刺身或未煮熟的菜、肉所致。但事實並非如此，深圳有1名35歲的女子，從來沒有吃過生食，如廁時卻排出一條3米長的寄生蟲。醫生指出，這與她1個煮食習慣有關。



醫生追問發現，張女士無論是處理生豬肉、牛肉還是蔬果都用同1塊砧板導致交叉感染。（pixabay）

魚生寄生蟲｜女子從不吃生食卻感染寄生蟲

據內媒《搜狐新聞》報道，張女士（化名）排出後這條白色條狀物後，就立即到深圳市龍華區人民醫院做檢查，經診斷後證實感染了牛帶絛蟲（牛肉絛蟲）。醫生追問才發現，張女士無論是處理生豬肉、牛肉還是蔬果都用同1塊砧板，並且從未消毒，生熟不分導致交叉感染，蟲卵便從口入，最終在腸道內發育成蟲。

魚生寄生蟲｜什麼是牛帶絛蟲？

牛帶絛蟲俗稱牛肉絛蟲，長度通常為4至12米（約2層樓高），最長可生到25米，主要寄生於人體的小腸導致絛蟲病，除了牛帶絛蟲還有豬帶絛蟲、亞洲帶絛蟲，其中只有豬帶絛蟲會引起嚴重的健康問題（如引致癲癇發作、損害肌肉或眼睛）根據世界衛生組織 (WHO)的資料顯示，感染後有以下症狀。

絛蟲病症狀：

1. 腹痛、腹瀉

2. 惡心

3. 便秘，會在糞便中排出縧蟲節段

4. 體重減輕



魚生寄生蟲｜5招預防

深圳市龍華區人民醫院感染性疾病科醫生提醒，寄生蟲的傳播途徑比想象中更廣泛，有生熟交叉感染、食材處理不當（未煮熟）、間接接觸感染（如清潔不到位）這三個主因。所以平時更要注意預防。

寄生蟲的傳播途徑比想象中更廣泛，主要有生熟交叉感染、食材處理不當、間接接觸感染（pexels）

1. 徹底加熱

豬肉、牛肉等要徹底煮熟確保肉類不再呈粉紅色且肉汁清亮，避免半生熟。如果一定要吃生魚片，要確保經過商業冷凍處理（-20°C冷凍7天或-35°C冷凍15小時）能有效殺死大部分寄生蟲。

2. 生熟分開處理

廚房至少要準備2塊砧板，嚴格區分一塊切生食，一塊切熟食，避免交叉感染，並定期消毒。

3. 注意個人衛生

處理食物前、如廁後及接觸生肉後，要用肥皂或清水洗手20秒以上。、

4. 抹布分開

抹枱、抹碗與抹砧板的布應分開，並每天清洗及晾乾，以免積聚細菌。

5. 雪櫃分層

存放食物時，熟食在上，生肉在下，防止生肉的血水滴落污染下方的食物。