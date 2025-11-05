走私海鮮誤食4危害可致命！處理海鮮5招 減寄生蟲至少冷凍幾小時?

走私海鮮｜TVB節目《東張西望》近日揭露了一宗走私刺身海產事件：一群水貨客從內地偷運大量海鮮等食品進入香港，引起全城關注，擔憂這些未經檢疫和妥善處理的走私海鮮食材，很可能已經流入市面並被端上餐桌，分分鐘已吃進肚子裹，有機會對我們身體造成傷害！我們又該如何正確儲存，以及如何辨別是否新鮮安全呢？



據《東張西望》報道調查發現，一群水貨客每日利用陸路跨境口岸，從內地偷運大批海鮮等食品到香港，並在粉嶺蓬瀛仙館停車場進行交收。現場盛載食物的發泡膠盒上，部分貼有「斑點鮭」（三文魚）字樣及連鎖壽司店地址，而被運送的海鮮最少經歷5至6小時，即走私食品在無急凍保存情況下放置多個小時，恐有變質問題，引發市場揣測。感到被影射的「壽司郎」同晚迅速發表強烈聲明，斥責該報道內容不盡不實，並揚言將採取法律行動。雖然最終調查結果還了壽司郎一個清白，證實走私事件與該連鎖店無關，但仍舊暴露了未經檢疫海鮮流入市面的公共衛生隱患。

誤食不新鮮的海鮮、刺身或魚生（生食海鮮）對人體健康的危害是嚴重且多方面的。這不僅僅是腹瀉嘔吐這類簡單的腸胃不適，更潛藏著多重健康危機。綜合資料，誤食不新鮮海鮮，主要對人體有4大影響。

進食不新鮮海鮮危害1｜食物中毒 可致敗血症送命

一旦海鮮（如：魚生、刺身等）在儲存或處理過程中出現不當，便會迅速滋生腸炎弧菌、沙門氏菌等致病細菌，從而引發食物中毒。初期，這些病原體和毒素會導致腹瀉、嘔吐、腹痛等腸胃不適症狀；隨後，部分患者還會出現發燒、畏寒、頭痛等全身性症狀，對於免疫力低下者或有慢性病史者，甚至可能引發敗血症（如霍亂弧菌感染），危及生命。

進食不新鮮海鮮危害2｜寄生蟲感染

誤食海鮮，尤其是生食的魚生、刺身等，一旦食入，這些寄生蟲的幼蟲（如異尖線蟲或絛蟲）可能會侵入人體的胃壁或腸道，引發劇烈腹痛、持續嘔吐等急性症狀，並造成消化道損傷。如果寄生蟲長期潛伏在體內，還可能進一步引起營養不良等慢性健康問題。

進食不新鮮海鮮危害3｜重金屬中毒 損神經系統

來源不明的海鮮因可能來自被污染的水域，潛藏著嚴重的環境毒素危害。這些海鮮可能含有高濃度的重金屬（如汞、鉛），若長期累積會對神經系統造成不可逆的損害；此外，它們還可能攜帶海洋生物毒素（如雪卡毒素），一旦進食，將迅速引發神經系統中毒，造成肢體麻木、冷熱感錯亂等嚴重症狀。

進食不新鮮海鮮危害4｜引發過敏 心悸氣喘

另一種較常見的風險是組織胺中毒，這是一種化學性毒性反應，而非傳統的細菌感染或食物過敏。它發生於不新鮮的特定魚類（如鯖魚、金槍魚）在儲存不當時，魚肉會分解產生大量的組織胺。一旦誤食，組織胺會迅速在體內引發類似過敏的症狀，包括皮膚發癢、紅腫、蕁麻疹等皮膚反應，以及頭暈、心悸、甚至呼吸出現喘鳴等症狀。

海鮮5大儲存、處理方法

海鮮一旦脫離捕撈環境，其新鮮度就會快速下降。為了從源頭上預防誤食不新鮮的海鮮，特別是針對魚生和刺身這類需要生食的海鮮產品，嚴格的儲存與處理方法是至關重要的。針對這類高風險食物，香港食物安全中心提供了明確的指引，主要分為4點。

1. 須附原產地有效衞生證書

必須購自可靠和衞生的供應商，優先選擇依循HACCP等食物安全系統生產的產品。外地進口的生蠔、生吃肉類及壽司刺身材料，須附有原產地發出的有效衞生證書，接收時應檢查品質，冷藏材料應仍在凍結狀態，並注意食用限期。

2. 冷凍至少20小時減寄生蟲

將魚類冷藏於攝氏零下20度或以下七天，或攝氏零下35度約20小時，能殺死魚類中的寄生蟲。冷藏處理的溫度及時間組合亦可能會因應目標寄生蟲的種類不同而有所分別。

3. 正確貯存避免交叉感染

冷凍食物應貯存於攝氏0度至4度，冷藏食物應貯存於攝氏零下18度或以下。且所有生吃食物應貯存在獨立的雪櫃或指定的專用部分，未經烹煮的材料應與生吃食物分開存放，以避免交叉污染。

4. 獨立處理、清洗

處理海鮮時，須用專用的砧板和刀具配製，解凍後的海鮮應盡快處理、食用，不應重複解凍以及冷藏，清洗時候可用專用的洗滌槽來徹底清洗。處理完海鮮後的器具須徹底清洗以及消毒。

辨別新鮮海鮮方法｜1聞/2摸/3敲

要從根本上保障飲食安全，除了仰賴供應商的專業處理，我們也必須建立起自己的「最後防線」。 無論是在連鎖壽司店享用魚生、刺身，還是在市場或超市選購海鮮，都要學會分辨海鮮是否新鮮，以下總結了一些常見的海鮮分辨方法。

1. 聞氣味

新鮮的海鮮聞起來，應帶有淡淡的海水味、藻類味或清新的魚腥味，氣味自然，不新鮮的則帶有濃重的腥臭味、氨水味或酸臭味。

揀海鮮貼士｜魚肉是否新鮮輕按1部位！

2. 摸肉質

用手指輕輕按壓海鮮（魚身或魚肉），肉質應富有彈性，能迅速彈回。魚身表面覆蓋的黏液應透明、稀薄。不新鮮的按壓後肉質凹陷法回彈，手感鬆軟無力。魚肉表面的黏液變得厚重、混濁或黏膩。

3. 輕敲外殼

對於貝類與甲殼類的海鮮，則採用輕敲的方法，輕敲後，新鮮的貝類（如蛤蜊、蠔）應緊閉或在輕敲時能迅速閉合；蝦蟹的殼應堅硬，身體與四肢連結緊密。不新鮮的貝類會開口且輕敲不閉合這種情況代表貝類有可能死亡；而蝦蟹的殼軟塌，關節鬆動、有異味。