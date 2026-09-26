膳食纖維｜營養師列10款高纖蔬菜排名　椰菜第尾/木耳第2助穩血糖

台灣營養師楊斯涵表示，成人每日應攝取25至35克膳食纖維。紫蘇以每100克含9.8克膳食纖維居冠，高麗菜（椰菜）僅1.1克，建議外食族多選菇類與地瓜葉（番薯葉）。



吃菜不代表膳食纖維攝取足夠。台灣營養師楊斯涵於Facebook專頁發文指出，一般成人每日建議攝取約25至35克膳食纖維。民眾常以為點燙高麗菜或吃生菜沙拉就能達標，其實只是吃進體積與水分，未能補足所需的膳食纖維。若要有效率補足膳食纖維，選對蔬菜種類至關重要。

高纖蔬菜排行榜與外食族的高纖實戰攻略（Facebook@楊斯涵營養師的美味生活﻿）

楊斯涵列出台灣常見蔬菜膳食纖維排行榜，以每100公克（煮熟後約半碗至八分滿）比較：紫蘇以9.8克膳食纖維排名第1，其次為黑木耳7.4克、牛蒡5.1克、山苦瓜4.1克、香菇3.8克、秋葵3.7克、地瓜葉3.3克、綠花椰菜（西蘭花）3.1克及空心菜（通菜）2.9克。相較之下，高麗菜每100公克僅約1.1克膳食纖維，萵苣與生菜的纖維量也不突出。

楊斯涵說明，考量紫蘇與牛蒡外食較難吃到，建議外食族可多攝取菇類、地瓜葉及綠花椰菜來增加飽足感並穩定血糖，而非單靠高麗菜或生菜。此外，進食順序應掌握「蔬菜、蛋白質、碳水化合物」，先以蔬菜纖維鋪墊腸胃，可延緩澱粉造成的血糖波動，達到飽足且不易囤積脂肪的效果。

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