牛奶禁忌｜常飲牛奶降腦出血31%！5配搭恐損腎失藥效+推最佳3組合

牛奶禁忌｜牛奶配搭｜牛奶高鈣高蛋白，黑朱古力有助保護心血管、紓壓護腦，不過，若你習慣把兩者配搭一起進食，分分鐘等於白吃！不止朱古力，還有咖啡、雞蛋等食物原來都不宜配牛奶，容易餓、注意力不集中，以及無法吸收鈣質。那麼牛奶的最佳配搭是什麼？



最新研究證，暢飲牛奶，有助降低腦出血風險31%.（pexels@Victoria Bowers）

牛奶禁忌｜最新研究證：牛奶降低腦出血風險31%

許多人擔心喝牛奶會長胖、血脂高。但其實牛奶是心臟的天然保護器。2026年牛津大學、北京大學等機構聯合在國際期刊《營養學雜誌》發表了一項追蹤12年、涉及51.2萬名中國成年人的最新研指出，常飲牛奶能降低腦出血風險31%、心血管死亡的風險18%和急性心梗風險12%。常飲牛奶有益健康，但就怕配搭錯誤，不止影響功效，更傷胃損腎。牛奶功效｜護心臟降血壓5好處 醫教5族群挑選貼士乳糖不耐都飲得

飲食陷阱【1】牛奶+黑朱古力——阻營養吸收

據美國生活網站《Real Simple》報導，心臟病專家伊麗莎白·克洛達斯博士指出，黑朱古力（可可含量70%以上）中的類黃酮有助降低血壓、保護心臟。不過，牛奶中的蛋白質會阻礙類黃酮吸收，讓營養大打折扣。

牛奶中的蛋白質會阻礙黑朱古力裏的類黃酮吸收，讓營養大打折扣。（Annette@Pixabay）

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飲食陷阱【2】牛奶+咖啡因——無法吸收鈣質

世界衛生組織指出，牛奶中的鈣質會與咖啡裡的草酸結合，讓身體無法吸收鈣質。不止是咖啡，還有紅茶、奶茶等含有咖啡因的飲料都不宜。

牛奶中的鈣質會與咖啡裡的草酸結合，讓身體無法吸收鈣質。（magnific）

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飲食陷阱【3】牛奶+菠菜莧菜——鈣質吸收下降

除了咖啡因，凡菠菜、莧菜、甜菜和竹筍等高草酸食物也會和鈣質結合，降低身體的吸收率。不過無需過分擔心，只有吃前先焯水，就能去掉大部分草酸，避免互相影響。

除了咖啡因，凡菠菜、莧菜、甜菜和竹筍等高草酸食物也會和鈣質結合，降低身體的吸收率。（AI生成圖片）

飲食陷阱【4】牛奶+維他命C——致胃脹消化不良

維他命C是酸性的，會讓牛奶裡的蛋白質凝結成塊，變得非常難消化，很容易引起胃脹氣、腹瀉或消化不良。建議吃完維他命C後，至少隔30分鐘再喝牛奶。食物禁忌｜牛奶+維他命C易腹瀉脹氣？常見5飲食組合藏健康陷阱

維他命C是酸性的，會讓牛奶裡的蛋白質凝結成塊，變得非常難消化，很容易引起胃脹氣、腹瀉或消化不良。（unsplash）

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飲食陷阱【5】牛奶+藥物——失藥效增腎臟負擔

有些人會用牛奶送感冒藥、消炎藥、鈣片等藥物，認為可以減少藥物對腸胃的刺激。但牛奶中的鈣、鎂與蛋白質與藥物結合後，令藥效減半，甚至完全失效，還會增加腎臟的負擔。

牛奶中的鈣、鎂與蛋白質與藥物結合後，令藥效減半甚至完全失效，還會增加腎臟的負擔。（pixabay）

牛奶最佳3配搭

牛奶配搭【1】牛奶+燕麥——穩血糖

燕麥富含膳食纖維能延長飽足感、穩定血糖，牛奶則能補充蛋白質和鈣質，早餐吃能一次過補充好關鍵營養。

燕麥富含膳食纖維能延長飽足感、穩定血糖，牛奶則能補充蛋白質和鈣質（pixabay@NutriScanApp）

牛奶配搭【2】牛奶+堅果——提維他命E吸收率

合桃、杏仁等堅果富含維他命E，屬於脂溶性營養素，而牛奶，特別是全脂或低脂牛奶富含天然乳脂，能大大提升維他命E的吸收率。

牛奶，特別是全脂或低脂牛奶富含天然乳脂，能大大提升堅果中維他命E的吸收率。（pixabay@maxmann）

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牛奶配搭【3】牛奶+山藥——溫和養胃

牛奶加山藥溫和養胃，易消化，非常適合長者、兒童以及腸胃虛弱的人群。

牛奶加山藥溫和養胃，易消化（photoAC）

參考資料：《人民網》