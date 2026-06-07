牛奶營養｜全脂/低脂/脱脂怎選？6族群挑選建議+加熱錯1步失營養

牛奶作為我們日常飲食的重要組成部分，因為它有豐富的營養價值而備受關注。



但是，在超市貨架上多種類型的牛奶種類，你是否曾感到困惑：「牛奶種類這麼多到底哪一種牛奶才最適合我呢？」

了解不同種類的牛奶

常見牛奶種類（01製圖）

市面上常見的牛奶種類繁多，每種都有其獨特的特點和適用人群👇👇👇

+ 12

1. 全脂牛奶Full Cream Milk

脂肪含量約為3.0%-3.5%。它保留了牛奶中大部分的天然脂肪，口感香醇濃郁，能提供更強的飽腹感，並含有脂溶性維他命A、D、E、K。對於生長發育中的兒童、青少年以及需要補充能量的人群來說，全脂牛奶是很好的選擇。

2. 低脂牛奶Low Fat Milk

脂肪含量通常在0.5%-1.5%之間。通過脱脂處理後減少了脂肪的含量，但仍然保留了大部分蛋白質、鈣質和維他命。如果你正在控制體重或是比較關注脂肪的攝入，那麼低脂牛奶是一個不錯的選擇。

3. 脱脂牛奶Skim Milk

脂肪含量低於0.5%。它的脂肪含量最低，熱量也最低。對於嚴格控制脂肪和熱量攝入的人來說，像是心血管疾病患者或是減肥人士，脱脂牛奶也是理想的選擇。由於脂肪的減少，口感上可能會略顯清淡，並且脂溶性維他命的含量也會相對降低。

4. A2牛奶 A2 milk

這種牛奶中的酪蛋白主要是A2型酪蛋白，而非普通牛奶中常見的A1型酪蛋白。有些研究表明，A2型酪蛋白可能更容易被人體消化吸收，對於部分對普通牛奶（含有A1型酪蛋白）感到不適的人群來說，A2牛奶可能是一個更好的選擇。

5. 有機牛奶 Organic Milk

指的是奶牛在有機認證的農場中，按照有機標準飼養，不使用抗生素、生長激素，並且飼料也必須是有機的。對於想要喝得天然和無添加任何添加物的消費者來說，有機牛奶是會是你的選擇。

相關文章：全脂奶｜比低脂奶脫脂奶更有益！別怕致肥 一原因反有助控制體重

+ 11

如何選擇適合你的牛奶？

哪一種牛奶比較好？其實並沒有一個標準的答案，只是在於符合你的需求。

1. 兒童和青少年

這個階段是處於生長發育期，對能量和營養的需求都很高，所以全脂牛奶通常是更好的選擇。

2. 成年人

如果沒有特殊健康問題，可以根據個人的口味或脂肪的需求做出選擇。

3. 減肥或控脂的人群

低脂或脱脂牛奶是最好的選擇，因為能有效減少脂肪和熱量的攝入。

4. 乳糖不耐受者

可以選擇無乳糖牛奶或是植物奶（如豆奶、燕麥奶等），但植物奶的營養成分比牛奶有些差異。

5. 對普通牛奶不適者

可以嘗試喝A2牛奶。

6. 生產方式

如果你關注食品安全和環保，有機牛奶會是更好的選擇。

喝牛奶的建議

無論選擇哪種牛奶，以下幾點建議可以幫助你更好地飲用牛奶：

1. 適量飲用

建議每日飲用300毫升的牛奶。

2. 不要空腹喝

尤其是胃腸道敏感的人，空腹喝牛奶會引起不適，最好搭配一些主食或點心。

3. 加熱不宜過久

過度加熱會破壞牛奶中的營養成分，尤其是維他命。

4. 保存方式

牛奶開封后應儘快在3天之內飲用完畢，若還沒飲用完一定要放在冷藏保存。

了解不同牛奶的特點，並結合自身的需求和偏好，才能找到最適合你的牛奶，讓牛奶成為你健康生活的好夥伴！

相關文章：牛奶功效｜護心臟降血壓5好處 醫教5族群挑選貼士乳糖不耐都飲得

+ 7

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

