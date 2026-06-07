牛奶營養｜全脂/低脂/脱脂怎選？6族群挑選建議+加熱錯1步失營養

撰文：Goody25
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牛奶作為我們日常飲食的重要組成部分，因為它有豐富的營養價值而備受關注。

但是，在超市貨架上多種類型的牛奶種類，你是否曾感到困惑：「牛奶種類這麼多到底哪一種牛奶才最適合我呢？」

了解不同種類的牛奶

常見牛奶種類（01製圖）

市面上常見的牛奶種類繁多，每種都有其獨特的特點和適用人群👇👇👇

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1. 全脂牛奶Full Cream Milk

脂肪含量約為3.0%-3.5%。它保留了牛奶中大部分的天然脂肪，口感香醇濃郁，能提供更強的飽腹感，並含有脂溶性維他命A、D、E、K。對於生長發育中的兒童、青少年以及需要補充能量的人群來說，全脂牛奶是很好的選擇。

2. 低脂牛奶Low Fat Milk

脂肪含量通常在0.5%-1.5%之間。通過脱脂處理後減少了脂肪的含量，但仍然保留了大部分蛋白質、鈣質和維他命。如果你正在控制體重或是比較關注脂肪的攝入，那麼低脂牛奶是一個不錯的選擇。

3. 脱脂牛奶Skim Milk

脂肪含量低於0.5%。它的脂肪含量最低，熱量也最低。對於嚴格控制脂肪和熱量攝入的人來說，像是心血管疾病患者或是減肥人士，脱脂牛奶也是理想的選擇。由於脂肪的減少，口感上可能會略顯清淡，並且脂溶性維他命的含量也會相對降低。

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4. A2牛奶 A2 milk

這種牛奶中的酪蛋白主要是A2型酪蛋白，而非普通牛奶中常見的A1型酪蛋白。有些研究表明，A2型酪蛋白可能更容易被人體消化吸收，對於部分對普通牛奶（含有A1型酪蛋白）感到不適的人群來說，A2牛奶可能是一個更好的選擇。

5. 有機牛奶 Organic Milk

指的是奶牛在有機認證的農場中，按照有機標準飼養，不使用抗生素、生長激素，並且飼料也必須是有機的。對於想要喝得天然和無添加任何添加物的消費者來說，有機牛奶是會是你的選擇。

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如何選擇適合你的牛奶？

哪一種牛奶比較好？其實並沒有一個標準的答案，只是在於符合你的需求。

1. 兒童和青少年

這個階段是處於生長發育期，對能量和營養的需求都很高，所以全脂牛奶通常是更好的選擇。

2. 成年人

如果沒有特殊健康問題，可以根據個人的口味或脂肪的需求做出選擇。

3. 減肥或控脂的人群

低脂或脱脂牛奶是最好的選擇，因為能有效減少脂肪和熱量的攝入。

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4. 乳糖不耐受者

可以選擇無乳糖牛奶或是植物奶（如豆奶、燕麥奶等），但植物奶的營養成分比牛奶有些差異。

5. 對普通牛奶不適者

可以嘗試喝A2牛奶。

6. 生產方式

如果你關注食品安全和環保，有機牛奶會是更好的選擇。

喝牛奶的建議

無論選擇哪種牛奶，以下幾點建議可以幫助你更好地飲用牛奶：

1. 適量飲用

建議每日飲用300毫升的牛奶。

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2. 不要空腹喝

尤其是胃腸道敏感的人，空腹喝牛奶會引起不適，最好搭配一些主食或點心。

3. 加熱不宜過久

過度加熱會破壞牛奶中的營養成分，尤其是維他命。

4. 保存方式

牛奶開封后應儘快在3天之內飲用完畢，若還沒飲用完一定要放在冷藏保存。

了解不同牛奶的特點，並結合自身的需求和偏好，才能找到最適合你的牛奶，讓牛奶成為你健康生活的好夥伴！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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