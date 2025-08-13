食物禁忌｜牛奶+維他命C易腹瀉脹氣？常見5飲食組合藏健康陷阱

現代人重視營養，但你知道嗎？有些健康食物如果搭錯了對象，不但功效大打折，還可能引發腸胃不適、頭痛，甚至干擾藥效。台灣營養師李婉萍提醒，有5種常見的飲食組合要特別小心，尤其是腸胃敏感、服藥中的族群，更要避開這些錯誤搭配！



一、牛奶＋維他命C → 腹瀉脹氣、消化不良

很多人習慣補充維他命C後喝杯牛奶，但其實這樣的搭配可能讓牛奶中的蛋白質遇酸凝結成塊，在腸胃中變得難以消化，導致腹脹、腹瀉與消化不良等症狀。

建議：服用維他命C後至少間隔30分鐘再飲用牛奶，避免影響腸胃吸收。

二、含胺類食物＋亞硝酸鹽 → 頭痛甚至可能致癌

像是朱古力、蛋、芝士這類食物中含有胺（tyramine），若與含亞硝酸鹽的加工肉品（如香腸、火腿、熱狗、煙肉）一起吃，容易引發頭痛、血壓變化，甚至形成致癌物質亞硝胺。

建議：減少攝取加工肉品，更不要和乳製品、朱古力同時大量攝入。

三、空腹喝綠茶 → 胃酸過多、腸胃不適

很多人認為綠茶有助減肥，但如果空腹喝茶，茶中的茶多酚與咖啡因會刺激胃酸分泌，對腸胃比較敏感的人來說，容易出現胃脹、噁心或腸胃絞痛等情況。

建議：綠茶建議於飯後30分鐘再喝，避免對胃造成刺激。

四、柿子＋乳酪飲品 → 小心胃結石

柿子含有單寧酸，而乳酪含有大量蛋白質，兩者同時食用，會在胃中結合產生難以分解的結塊物質，可能造成「胃結石」，引發消化不良、腹痛。

建議：柿子最多一天一顆，與乳酪飲品食用時應間隔至少4小時。

五、藥品＋西柚 → 影響代謝，藥效過強

這不是迷思，而是早有科學證實！西柚中的「呋喃香豆素」會抑制肝臟酵素CYP3A4的代謝作用，導致部分藥物濃度升高，在體內停留過久，可能出現過量副作用。

最常見受影響的藥物包括：

心血管藥（如降血壓藥、心律藥）

降血脂藥（如statin類）

安眠藥、鎮靜藥物



