早餐喝錯沒精神！營養師推介4飲品乳酪通便牛奶補鈣　1種啱上班族

早餐喝錯恐影響精神！台灣營養師孫語霙表示，早晨首選含糖飲料易致血糖波動。她推薦超市常見的牛奶、優酪乳（乳酪飲品）、堅果飲與植物蛋白奶等4款飲品，助人們精準補充營養。



牛奶是許多人早餐的固定搭配，也是攝取鈣質的重要來源。孫語霙說明，若大家平時喜歡喝拿鐵或鮮奶茶，建議選擇以百分之百鮮奶沖泡的飲品，不僅能保留乳香，也有助於補充身體所需的鈣質。

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針對有排便不順困擾的族群，適量飲用優酪乳是個好選擇。孫語霙指出，不少人會將優酪乳作為補充益生菌的來源，但仍必須搭配均衡飲食，並攝取足夠的膳食纖維與水分，才能有效維持消化道健康。

若是一早需要開會或長時間用腦的上班族，堅果飲能提供良好的能量支持。孫語霙表示，堅果富含Omega-3脂肪酸等營養素，屬於均衡飲食的一部分，適量攝取堅果飲有助於日常好油脂的營養補充。

近年市面上也推出結合大豆、燕麥、豌豆等多種植物來源的植物蛋白奶，提供有別於傳統豆漿的新選擇。孫語霙解釋，這類產品能提供多元植物蛋白與必需胺基酸，非常適合全素飲食者或希望增加蛋白質攝取的族群。

孫語霙最後提醒，挑選早餐飲品除了看營養成分，更要留意糖分含量。若經常飲用含糖奶茶、果汁或調味乳，容易增加額外糖分負擔。她建議優先選擇無加糖或低糖產品，並搭配全穀雜糧、蛋白質及蔬果，才能讓早餐營養更加完整。

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