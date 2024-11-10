咖啡功效｜提神抗衰老忽略1重點恐心律不正！配牛奶燕麥奶要點揀?

每天1杯咖啡，是許多上班族展開忙碌工作不可或缺的儀式，隨著咖啡不斷推陳出新，各種不同的咖啡產品提供民眾多樣化的選擇，各大便利商店也與時俱進開發各式咖啡類飲品，如近年備受歡迎的植物奶系列等。然而，每天喝咖啡的你，對咖啡的了解有多少？咖啡對人體健康所帶來的影響又有哪些？



不只能提神還抗老 喝咖啡竟還有這些好處？

台灣內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，咖啡本身不僅可以有效幫助提神，還具有一種植化素為綠原酸（chlorogenic acid）。在綠原酸的幫助下，不僅可以有助於人體抗氧化，還能夠有效的延緩血糖的上升，對於控制血糖有一定的幫助。

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氧化是一種人體機制，人體會生成自由基，而自由基是一種高度活性的分子，會和體內其他細胞產生反應，導致發炎、損傷以及老化，而在攝取了綠原酸以後，便能有效的減少自由基，保護身體免受其傷害。

一般來說，體內的胰島素會調節血糖濃度，不過當攝取過多的碳水化合物以後，胰島素會無法處理過多的葡萄糖，最終有可能導致「糖化現象」。不僅會造成細胞老化，甚至增加發炎反應，增加罹患心血管疾病的可能性。

很多人認為咖啡可以提升新陳代謝進而幫助減重，雖然研究中咖啡對於運動表現有提升作用，但若只是喝咖啡，沒有搭配運動與飲食控制，對減重沒有太大幫助。

若長期攝取咖啡因過量，則會有成癮的可能性，也有部份人會開始產生心悸，甚至也有會有咖啡因中毒的可能性，會導致心律不整、想尿卻尿不出來，甚至嚴重還會有死亡的危險性。（karl chor /Unsplash）

咖啡因攝取別過量！成癮恐導致心律不整

張斯蘭建議，若要了解每日咖啡攝取量的話，可以直接以咖啡因的攝取當作標準，為每日300毫克。考慮到如今烹調咖啡方式的多元，以及各式產品的推陳出新，每杯咖啡的咖啡因含量都會有很大的不同，所以建議喜歡喝咖啡的朋友，可以直接從咖啡因的攝取量來計算。

若長期攝取咖啡因過量，則會有成癮的可能性，也有部份人會開始產生心悸，甚至也有會有咖啡因中毒的可能性，會導致心律不整、想尿卻尿不出來，甚至嚴重還會有死亡的危險性。另外，張斯蘭也提醒腎功能不好的民眾，若是想要飲用咖啡，還是要先向醫師諮詢完畢後，確定無虞再飲用才是上策。

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燕麥奶和牛奶如何選？依照營養素做選擇

如今，市面上的咖啡飲品愈來愈多元，曾經風靡一時的燕麥奶系列如今也是許多販售咖啡的店家裡常見的選擇。張斯蘭向民眾說明，一般拿鐵和燕麥奶拿鐵的差異，主要在於牛奶和燕麥奶本身的營養價值組成。牛奶的部分主要富含鈣質、乳糖以及蛋白質，而燕麥奶的主要組成，則是澱粉。

至於該如何選擇？張斯蘭認為，最終還是要回歸到個人的主觀因素，假如你今天有乳糖不耐症，那就該盡量避免選擇一般的拿鐵；而糖尿病患者若是要選擇燕麥奶拿鐵的話，就需要了解到燕麥奶本身的組成，有比較多的澱粉，所以注意當日的澱粉攝取量，來避免超標。

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想提神但不想喝咖啡？這些選擇有助提振精神

為了提振精神，許多人都開始有著每日1咖啡的精神，但除了咖啡以外，還有哪些飲食的選擇，可以幫助我們提振精神呢？張斯蘭舉例，若不適合喝咖啡的話，其實喝茶也同樣能達到提神的效果，此外，B雜也能有類似的作用，所以富含B雜的五穀雜糧，在一定程度上也有提神的效果。

最後，對於每日1咖啡的民眾，張斯蘭強調2件事情。首先，許多有在進行體重控制的人會實施168斷食法，早餐會空腹喝1杯冰美式，但咖啡其實會刺激胃酸分泌，若長期空腹喝咖啡，可能會有腸胃不適的情形。

此外，由於咖啡本身具有利尿的性質，所以會導致部份民眾在每日的水分攝取量上，出現誤判的情形，張斯蘭呼籲民眾，不要把咖啡當水喝，同時要保持足夠的水分補充才是健康的基石。

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