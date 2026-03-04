牛奶壞處｜30歲男飲1種牛奶便秘7個月暴瘦26公斤！正確保存4貼士

牛奶傷身｜牛奶富含鈣、蛋白質以及多種維生素有美容養顏、強健骨骼的功效，是許多人早餐或睡前的必備飲品。然而，「喝對」牛奶至關重要，內地1名30歲的男子就因飲錯導致腸道菌群紊亂，便秘了7個月，暴瘦足足26公斤。究竟是什麼牛奶有咁大「威力」？



30歲男飲過期牛奶致便秘7個月暴瘦26公斤。（unsplash）

牛奶傷身｜30歲男飲過期牛奶暴瘦26公斤

據內媒《紅星新聞》報道，該名男子原本的腸胃功能很好，但在7個月前不慎飲用過期牛奶後，就接連出現腹脹、腹痛和持續便秘，體重由70公斤暴跌到44公斤（相當於13瓶2公升裝的可樂），確診「大腸無力症」，即大腸「罷工」了，主要有以下症狀：

~極度便秘：一周排便不到3次，嚴重者甚至1個月才排1次。

~藥物無效：吃膳食纖維（如香蕉等）或普通軟便劑、瀉藥幾乎都沒用。

~嚴重腹脹：肚子像充了氣一樣鼓脹、悶痛。

~體重暴跌：因腸道不通導致無法進食或吸收不了營養，造成病理性暴瘦。



牛奶傷身｜過期牛奶3危害 嚴重恐致腦膜炎

許多人認為誤飲過期的牛奶並無大礙，頂多肚屙2日當排毒。實則不然，其危害比你想象中要嚴重的多。牛奶含有的蛋白質和乳糖，是細菌的理想培養溫床，過期後不僅口感變酸，可能還會滋生多種致病菌。

1. 沙門氏菌：引發高燒、劇烈腹痛及血便。

2. 大腸桿菌：導致嚴重的腹瀉和嘔吐。

3. 李斯特菌：可能引致敗血症或腦膜炎，尤其對免疫力低弱者、孕婦及長者來說。



【牛奶迷思】過期多少天還可以飲？專家話... 保存牛奶4大貼士

過期牛奶有3個危害，嚴重恐致腦膜炎。（pexels）

牛奶傷身｜牛奶保存4貼士

因此，飲牛奶時務必看清保質期。但要特別注意，即便在期限內，若存放不當導致「變質」，同樣會對健康造成威脅。所以，從超市買回牛奶後必須妥善保存。以下就分享4個保存貼士。

1. 最後放入購物車

在超市購物時，應將牛奶、乳酪等冷藏食品放在最後才放入購物車。縮短牛奶在常溫下曝露的時間，能有效抑制細菌滋生。

2. 最佳保存溫度

牛奶的最佳儲存溫度是4°C以下，低溫可以有效防止牛奶不新鮮。

3. 避開雪櫃門邊

由於冰箱門頻繁開關所以溫度變化較大，建議將牛奶存放在雪櫃內格，有助延長牛奶的新鮮度。

4. 開封後盡快飲

牛奶包裝上的保質期是指「未開封」狀態。一旦開封，牛奶便會接觸空氣中的細菌。建議在2至3天內飲盡，以確保衛生。

牛奶傷身｜過期牛奶2妙用

看著過期的牛奶只能倒掉嗎？其實許多意想不到的妙用。只要用啱，也能變廢為寶。不過，若牛奶嚴重變質都係直接掉最安全。

~清洗飾品：金、銀飾品浸泡在過期牛奶中約10至20分鐘，再用清水洗淨。

~澆灌盆栽：將牛奶與水以1:10的比例稀釋，並根據植物特性適量調整。



參考資料：台灣臺安醫院