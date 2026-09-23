生菜根別掉！專家教4步居家水耕生菜　助眠抗氧化5大健康好處

吃剩的生菜根，先別扔！一截菜根，一杯清水，不用泥土，也能重新長出新葉。每天看它一點點冒芽、變綠，小小窗台，也能變成一片迷你菜園。

本文審核專家：中國農業科學院蔬菜花卉研究所研究員李衍素；首都醫科大學附屬北京中醫醫院皮膚科主任醫師徐景娜



生菜怎麼在家水培（水耕）？長出的新葉能不能吃？生菜又有哪些營養價值？快和小編一起來看看吧

如何居家水培生菜？👇👇👇

水培生菜步驟（CCTV生活圈；01製圖）

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家裏吃剩下的生菜根千萬別丟掉，可以拿來做水培。

1. 處理菜根

選取帶根的生菜，把根部切掉0.5～1釐米的老根，新鮮的切面更利於吸收水分，後續葉片可以長得更加茂盛。

2. 準備容器

找一個喝完的礦泉水瓶，在瓶身上半部畫線，沿線剪開。先向瓶身下半截倒入清水，再把帶瓶口的上半段倒扣放進瓶身，隨後將處理完成的生菜根放置在倒扣的瓶口上。

3. 控制水量

清水只需要沒過生菜根部的四分之一就夠了，如果把整個根部全部浸泡在水裏，根部很容易腐爛。

4. 日常養護

將水培生菜放在陽台，每天換水一次。

生菜比較適宜的生長溫度為白天20℃～25℃，夜間15℃左右。秋天陽台溫度容易偏高，如果溫度過高，可以中午拉上窗簾做遮擋，早晚再拉開窗簾，讓植株充分接受光照，更利於生長。

我們可以記錄下水培生菜的生長變化，看看菜根的蛻變過程。

（CCTV生活圈）

第7天：

生菜已經長高，沒有爛葉、生蟲的情況，只是葉片還比較嬌嫩，顏色偏淺，初期生長狀態順利。

第14天：

葉片數量變多，顏色轉為鮮亮翠綠，部分植株萌發了新根系。葉片完好，根系健康，沒有腐爛。

想要生菜長勢旺盛，這裏還有一個養護小竅門：生菜適宜在弱酸性環境中生長，有些地區的自來水會呈現偏鹼性，這種情況可酌情滴入一點家中常備的白醋，把水質調節至弱酸性，更適合生菜生長。還可以將生菜更換到更寬敞的容器裏，避免空間擁擠。

第30天：

生菜葉片更大更綠，長勢飽滿，除葉片大小略有差異外，外形與市場上購買的生菜相差不大，到這一步就可以採摘食用。

自家水培的生菜，隨摘隨吃，取幾片葉子，拌上沙律，愜意又健康。

水培生菜有哪些樂趣和營養特點？

1. 隨種隨採，零成本易上手

居家水培生菜，最大的優勢就是可以隨時種，隨時採摘，零門檻，幾乎零成本，普通人在家都能嘗試。

2. 有助於減壓放鬆

照料生菜的過程也能帶來心理上的放鬆。我們需要定期換水、觀察植株長勢，這個過程可以暫時遠離手機、電腦等電子屏幕，不少人會藉此舒緩精神疲勞，獲得成就感，起到一定放鬆的效果。

3. 有助於抗氧化

從營養角度來說，生菜含有綠原酸、咖啡酸、木樨草素等酚類、黃酮類化合物，相關研究表明這類物質具備抗氧化作用。

4. 有助於鎮靜助眠

生菜含有萵苣素，還有它的衍生物萵苣苦素，研究發現，這類成分有鎮靜助眠、舒緩緊張、輔助促消化的相關作用。

5. 有助於調理五臟、利水消腫

生菜味道微苦，性寒，沒有毒性。據傳統本草記載，它可以補益筋骨，調理五臟，疏解胸中悶堵之氣，調和脾胃，還有助於潔白牙齒。古人食療經驗中還提及，食用生菜可使人頭腦清爽、減少睏倦，同時能清熱解毒，緩解口乾口渴，通大便、利小便，起到利水消腫的作用。

水培生菜推薦怎麼吃？

減脂生菜沙律做法（節目同款）

減脂生菜沙律（CCTV生活圈）

1. 將薯仔、胡蘿蔔洗淨切片，上鍋蒸20分鐘，蒸至軟糯後取出搗碎成泥。

2. 採摘新鮮水培生菜，搭配薯仔胡蘿蔔泥。

3. 加入少許鹽、生抽、香油調味，最後撒上白芝麻增香即可。

小編温馨提示：文中食療相關內容來自古代本草記載以及食材成分相關研究，僅作為日常飲食科普參考。食材食療作用不等同於治療功效，不能替代藥物治療。生菜性味苦寒，脾胃虛寒人群不要大量生食。水培生長效果受光照、溫度、養護方式影響，會有所差異。身體出現不適請及時就醫。

居家水培生菜行動指南

1. 水培小貼士

①處理菜根：保留生菜根部，切掉0.5～1釐米老根，新鮮切面更容易吸水。

②準備容器：選用簡易容器，清水只浸泡根部四分之一，不要全根泡水，防止爛根，每天換水。

③環境管理：放在光照充足處，適宜生長溫度為白天20℃～25℃、夜間15℃左右。

④後期打理：自來水可滴少量白醋改善水質，生菜長茂密後及時更換更大容器。

⑤採收時間：養護7天左右長出新葉，約30天可以採摘食用。

2. 推薦吃法

薯仔、胡蘿蔔切片蒸20分鐘，搗成泥，搭配新鮮水培生菜，加鹽、生抽、香油、白芝麻調味即可。

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