中秋燒烤｜錫紙防黐底用亮或啞面？營養師教正確用法1類食物不宜

中秋節將至，許多人準備享受燒烤（烤肉），但對於錫紙（鋁箔紙）的正確使用方式卻普遍存在誤解。台灣營養師張語希分享，針對錫紙的亮面與霧面使用方式進行解答，並提醒大家在燒烤時應注意的食安問題。



關於錫紙哪一面應該接觸食物的問題，張語希表示，若要防止食物沾黏，應讓錫紙的霧面接觸食物，亮面朝外。她解釋，霧面的表面相對粗糙，與食物的接觸面積較小，能夠有效減少沾黏情況，這也是許多專業廚師採用的做法。

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對於坊間流傳「亮面朝外食物受熱比較快」的說法，張語希予以澄清。她指出，亮面的反射率確實較高，但在一般家庭烤箱或過節燒烤的實際使用情境中，受熱差異其實非常有限，因此這個因素並非使用錫紙時的主要考量。

張語希進一步強調，使用錫紙烹調食物時，應特別留意食材的選擇。她建議大家避免用錫紙長時間包覆含有檸檬汁、番茄醬、醋類等酸性調味食材，以及高鹽醃漬食物，因為這些物質可能與錫紙產生化學反應。在這些情況下，改用烘焙紙或耐熱容器會更加安心。

針對容易沾黏的食物如起司和魚肉，張語希分享了實用的防沾黏技巧。除了採用霧面朝內的方式外，可以在錫紙霧面刷上一層薄薄的油來減少沾黏。另一個方法是將錫紙輕輕揉皺後再鋪平，藉由增加錫紙表面的凹凸面，進一步減少食材與錫紙的接觸面積。

此外，張語希特別提醒，錫紙不可放入微波爐使用，以免產生火花而發生危險。大家在享受燒烤樂趣的同時，應謹記這些使用要點，以確保烹調過程的安全與食物品質。

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