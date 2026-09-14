運動飲料｜32歲男運動後飲奶茶致癱瘓！醫揭嚴重可猝死+6飲品不宜

飲水貼士｜運動後宜飲什麼？不少人運動後喜歡猛飲冰水，覺得解渴，又消暑。但剛運動完，體溫較高，消化系統還沒準備好。這時再喝凍飲，會刺激胃腸道，引起胃腸痙攣、腹痛、腹瀉，甚至癱瘓！一名32歲的男子就在劇烈運動後飲凍奶茶，凌晨突發四肢無力送院。除了凍奶茶外，還有6飲品都不宜運動後飲，嚴重恐致骨質疏鬆。



一名32歲的男子就在劇烈運動後飲凍奶茶，凌晨突發四肢無力。（magnific）

飲水貼士｜男子劇烈運動後 飲奶茶吃宵夜引發癱瘓

據《人民日報健康客戶端》報道，該名男子在劇烈運動後喝了凍奶茶，接着又約朋友吃宵夜，點了烤串、啤酒、小龍蝦和生蠔。結果凌晨兩點，他突然四肢無力，整個人像被抽掉骨頭一樣無法動彈。緊急送醫後，被診斷為「餐後低鉀性癱瘓」。

北市第六醫院內分泌科副主任、主任醫師劉泮力解釋，夏季人體出汗多，體內的鉀離子極易流失，劇烈運動後又猛喝高糖飲料，吃高碳水宵夜，會刺激身體分泌大量胰島素，導致血鉀驟降，引發癱瘓。

夏季人體出汗多，體內的鉀離子極易流失，劇烈運動後又猛喝高糖飲料，吃高碳水宵夜，會引發癱瘓。(資料圖片)

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飲水貼士｜醫生揭嚴重可致猝死 1類人高危

劉泮力指出，「餐後低鉀性癱瘓」是一種因為血鉀突然下降，導致肌肉無力的急性疾病。這種病多發於夏季，常見於20至40歲的男性。一般會出現以下症狀：

~初期病徵：雙側對稱性肢體無力（即從下肢開始，逐漸向上肢發展），一般在飽餐後、夜間睡眠或早上起床時出現。

~高危病徵：胸口憋悶、呼吸困難

~嚴重情況：可致呼吸衰竭、心律不正，甚至猝死。



除了凍奶茶，運動後也不該喝汽水、碳酸飲料、果汁、能量飲品以及咖啡和酒。特別是咖啡，非但不能解渴，還會引致骨質疏鬆等問題。（unsplash@Dani）

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運動後飲品｜忌飲6飲品 咖啡恐致痙攣、骨質疏鬆

除了凍奶茶，運動後也不該喝汽水、碳酸飲料、果汁、能量飲品、咖啡和酒。特別是咖啡，非但不能解渴，裏面的咖啡因會與人體內的游離鈣結合，隨着小便排出體外。當游離鈣減少會分解結合鈣，引致骨質疏鬆等問題。此外，咖啡飲太多還可能會引起致嘔吐、痙攣和胃炎。那麼運動後宜喝什麼？27歲足球員賽後飲冰水猝死！醫揭高溫凍飲5危害 運動後忌喝5飲料

運動後宜飲3飲品

1. 運動飲料 補充能量電解質

市面上的運動飲料一般以糖分、水分以及電解質為主，可以補充因運動、流汗所流失的熱量、水分和電解質。一般建議在運動後15分鐘後飲，有助補充能量。運動飲食｜電解質飲品飲用時機 運動多於1小時大量流汗先啱飲？

市面上的運動飲料一般以糖分、水分以及電解質為主，可以補充因運動、流汗所流失的熱量、水分和電解質。（顏銘輝攝）

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2. 牛奶 修復肌肉比能量飲料更好

若不喜歡運動飲料，也可以揀牛奶。牛奶亦富含電解質，有助補充體內流失的鉀。更有研究指出，運動後飲牛奶，它在體內停留的時間比水或能量飲料更長，能讓血液慢慢吸收，維持身體水分。此外，1杯脫脂奶還能提供8克的蛋白質，有助於修復肌肉。渣打馬拉松2026｜運動後宜吃5食物加速修復 牛奶好過能量飲品？

牛奶亦富含電解質，有助補充體內流失的鉀。（pexels@Victoria Bowers）

3. 水 緩解疲勞

若果運動時間在1小時以內，其實只要適量喝白開水就可以，不僅能有效解渴，還能緩解疲勞，完全不需要額外飲含糖飲料或運動飲料。特別是減肥人士，飲運動飲料反而會降低減脂效果。

若果運動時間在1小時以內，其實只要適量喝白開水就可以，不僅能有效解渴，還能緩解疲勞。（AI生成圖片）

參考資料：香港保健協會