別再等冒煙才炒菜　營養師教4招避開致癌物　3步驟蔬菜又香又脆

大家都不想吃到毒素「苯駢芘（苯並芘）」，集中精神在查哪些品牌有問題，但台灣營養師高敏敏卻提醒：你也可能在製造苯駢芘喔！



如果在自家廚房炒菜時，一個超NG的習慣就可能「自製苯駢芘」，瀰漫在廚房裡。達人教你省力又安全的秘訣，口感一樣好脆、好好吃。

達人教炒菜秘訣（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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炒菜大忌：冒煙才下蔬菜超NG！

高敏敏透過Facebook指出，苯駢芘（Benzopyrene，簡稱BaP）屬於多環芳香烴（PAHs）的一種，通常與高溫、燃燒不完全及有機物受熱分解有關。食物烤焦、燒焦、高溫燒烤產生的煙霧，以及油脂長時間反覆高溫加熱，都可能增加苯駢芘產生或污染的機會。因此苯駢芘的來源不只是問題油品因精煉、加工過程受到污染而來。

而大家常常問的「炒鍋裡的油冒煙了，還可以繼續炒嗎？」高敏敏建議，不要每次炒菜都把油燒到大量冒煙才下鍋。油脂長時間處於過高溫，先不管風味如何，很可能增加不必要的有害物質暴露，可能性也包括目前討論度最高的苯駢芘。而近期是因為食用油驗出苯駢芘達標準值4倍的食安風波，大家才開始關注怎樣避免吃到苯駢芘的問題。

達人教「守株待兔炒菜法」：妙用水+鹽冷起鍋

誰說炒菜一定要大火快炒，有所謂的「鍋氣」才好吃？台灣控醣達人May姐曾表示，除非是牙口不便的年長者，多數人都喜歡蔬菜吃起來脆脆的菜根香。但要達到這個效果，不一定要在熱油、大火這兩大條件下，才能做到。其實冷起鍋也可以！

May姐的「守株待兔炒菜法」步驟如下：

1. 先把切好的蔬菜先送進平底鍋，均勻鋪開。

2. 淋上少量食用油之後，再加入1/2杯的水，然後撒上少許鹽。喜歡薑絲或是蒜頭風味者，也在這時加入。

3. 蓋上鍋蓋後，打開中火，接著就暫時什麼也不必做，靜靜等待；當鍋蓋一冒出水蒸汽，同時也飄出蔬菜味時，小心打開鍋蓋，立即轉小火，以鍋鏟快速上下翻炒一遍，即可盛盤上桌。

不過，高敏敏也提醒，所謂食物中若含有「一級致癌物」，不代表吃了就一定會得癌症。國際癌症研究機構（簡稱IARC）所說的第一類致癌物，是在描述物質的致癌證據強度。真正需要注意的，還包括攝取量、暴露頻率、暴露時間，以及整體生活與飲食型態。

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營養師教4招避開苯駢芘風險

如何降低日常暴露在可能致癌物？高敏敏提供4個方法：

1. 炒菜不要每次都把油燒到冒煙

不同油脂適合的料理溫度不同，應依照料理方式選擇適合的油，避免長時間過度加熱。

2. 烤焦、燒焦的地方盡量不要吃

烤肉、香腸、肉排如果已經嚴重焦黑，就不要捨不得丟掉，尤其直接接觸火焰或炭火的食物，更應避免吃下焦黑部分。

3. 燒烤、油炸不是完全不能吃，但不要天天吃

平常料理可以輪替蒸、煮、燉、滷、清炒，降低高溫烹調的比例。

4. 外食族要常更換選擇料理方式

不要每天固定吃同一家、同一種料理方式，可將蒸煮、湯品、便當、清炒等不同方式搭配輪替著吃。

高敏敏提醒，飲食風險並非只看某一次、某一口食物，與長期飲食及生活型態都有關。面對食安新聞可以提高警覺，卻不用因此什麼都不敢吃；與其追求「完全零風險」，不如從每天做得到的事情開始，少一點焦黑、少一點反覆高溫油炸，選擇來源清楚、品質有把關的食用油，並增加不同料理方式，逐步降低不必要的暴露。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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