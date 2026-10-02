便秘怎麼辦？研究證飲醋通便4周見效！通便5飲品西梅汁易腸胃炎？

便秘怎麼辦？每10個人中就有1個被便秘（英文：constipate）困擾，尤其是經常久坐、少吃蔬果的上班族或長者。不止排便困難、次數變少，長期下來甚至引發痔瘡、肛裂等併發症。有時就算吃香蕉、火龍果或青菜都效果有限，這時不妨試試飲醋。



每10個人中就有1個被便秘困擾，尤其是經常久坐、少吃蔬果的上班族和學生党。（AI生成圖片）

便秘吃什麼？最新研究：醋助緩解便秘 4周即改善

據美國知名健康飲食網站《EatingWell》報道，一項發表於國際科學期刊《Scientific Reports》的最新研究指出，釀造醋有助緩解輕度便秘。為了驗證這個效果，研究人員邀請了44名患有輕度便秘的日本成年人（即每周排便只有3至5次），並分為2組，分別要求他們每天喝一瓶約200毫升的指定飲料。

最新研究證醋助緩解便秘，只需4周即改善。（magnific）

~醋飲料組：喝有釀造醋溶於水中的醋水（每200毫升含有750毫克醋酸）

~安慰劑組：喝不含醋、僅添加30毫克檸檬酸的飲品。



4周後結果顯示，醋飲料組比安慰劑組平均每周多排便1.2次。而且從第1周開始，上廁所的天數和排便量就明顯增加。專家推測可能是醋刺激了腸道蠕動和胃結腸反射。不過，這項實驗時間短、人數少，至於長期飲有沒有效、停飲後是否會失效，仍有待進一步驗證。

近年來市面上有很多宣稱能「清宿便、通腸道」的西梅汁，被網友封為「新型瀉藥」，但極易腸胃炎。（互聯網圖片）

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釀造醋是什麼？

釀造醋是指完全以天然食材為原料，如穀物（如糯米、糙米、高粱）、水果（如蘋果、葡萄）等天然原材料，發酵而成的食醋。因此市面上看到的白醋、烏醋、蘋果醋，別以為寫著「醋」的都一樣，其實從食品科學與法規標準來看有天壤之別。

便秘吃什麼？西梅汁飲太多 小心腸胃炎！

除了醋，近年來市面上有很多宣稱能「清宿便、通腸道」的西梅汁，被網友封為「新型瀉藥」。而西梅汁之所以威力強，主要是含有「山梨糖醇」（Sorbitol）。這種物質在小腸很難被吸收，進入大腸後會把水分吸走來軟化糞便。有一定效果，但過量極易引發高滲透性腹瀉、劇烈腹痛及胃腸不適。其實想要順暢不一定要靠西梅汁，不妨試試以下這5種更溫和的飲品！

便秘吃什麼？5大通便飲品

通便飲品【1】咖啡——效果比溫水高60%

一項發表於《Gut》的研究指出，咖啡能刺激胃腸道收縮，引發胃結腸反射，促進腸道蠕動，而且效果比溫水高出了 60%，會持續至少30分鐘。

咖啡能刺激胃腸道收縮，引發胃結腸反射，促進腸道蠕動，而且效果比溫水高出了 60%。（pexels）

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通便飲品【2】綠茶——刺激腸胃蠕動

綠茶含有茶多酚和大量水分，能刺激腸胃蠕動、幫助排便。但要注意綠茶裡面有咖啡因，喝太多反而會利尿、讓體內水分流失，因此適量就好，絕不能當水飲。

綠茶含有茶多酚和大量水分，能刺激腸胃蠕動、幫助排便。（Mirko Stödter@Pixabay）

通便飲品【3】檸檬水——幫助消化

日本胃腸病學家工藤あき（工藤明）醫生在接受日媒採訪時透露，自己早上刷牙後會先喝一杯檸檬水，再喝一杯熱黑咖啡。檸檬水能刺激胃酸分泌，幫助消化，還能促進腸胃蠕動，改善便秘。不過胃酸過多的人不宜飲，以免胃酸過多或胃酸倒流。便秘解決｜護腸道改善便秘 起床第1杯日專家推薦2飲品比溫水更好

檸檬水能刺激胃酸分泌，幫助消化，還能促進腸胃蠕動，改善便秘。（AI圖片）

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通便飲品【4】豆漿——高纖促進排便

豆漿富含膳食纖維，被譽為「植物界牛奶」，可以促進排便。但記得要控制份量，以免腹脹，特別是易腹脹的人。便秘飲食｜護腸道促代謝營養師推10飲品 檸檬水第8、蔬果汁只第9

豆漿富含膳食纖維，被譽為「植物界牛奶」，可以促進排便。（pexels@Polina Tankilevitch）

通便飲品【5】水——軟化糞便潤滑腸道

水能軟化糞便，也是腸道的潤滑劑。想要效果翻倍，最好在早上9至10點之間空腹飲500毫升左右的溫開水，這段時間是胃結腸反射期，對促進排便的效果最好。

最好在早上9至10點之間空腹飲500毫升左右的溫開水，能軟化糞便。（AI圖片）

參考資料：香港綜合腫瘤中心、央視網